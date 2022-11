Met het vertrek van Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo’s stap terug naar een rol als derde rijder, verdwijnen er in één keer twee personalities uit de Formule 1-spotlight. Dat is ‘pittig voor de sport’, erkent ook motorlegende Mick Doohan.

Doohan zelf is een held op twee wielen: hij won vijf keer de titel in de 500cc, wat nu feitelijk de MotoGP is. De Aussie loopt tegenwoordig vaak in de Formule 1-paddock rond omdat zijn zoon Jack voor vier in plaats van twee wielen heeft gekozen en aan de poort van de koningsklasse rammelt.

Als motorsportlegende, die in 1999 met pensioen ging, weet Doohan als geen ander wat het voor een sport betekent als een grootheid stopt. “Toen ik stopte, of wie dan ook stopte, werd er ook geroepen: ‘Hoe moet de sport nu verder?'”, vertelt hij aan FORMULE 1 Magazine.

“Dat gebeurt dan altijd. Maar”, zo benadrukt hij, “de sport gaat altijd door. Dat is spijtig voor het talent, voor de coureurs, maar goed voor de sport”, lacht Doohan. “Anders zou de sport immers sterven met de persoonlijkheden die vertrekken.”

Pittig

Ondanks dat erkent ook Doohan dat het ‘pittig voor de Formule 1 is in één keer twee zulke grote karakters als Vettel en Ricciardo te verliezen’, zelfs al blijft Ricciardo natuurlijk min of meer in beeld door zijn nieuwe rol als derde rijder bij Red Bull.

“De sport is hoe dan ook altijd groter dan één – of twee – coureurs”, vervolgt Doohan. “Dat hebben we in het verleden ook gezien.” En bovendien: “De sport zal altijd personalities voortbrengen.” Zeker in het social media- en Netflix-tijdperk. “Iedereen is een personality in de paddock.”

