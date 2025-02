Jack Doohan heeft tijdens het F1 75-lanceringsevenement voor het eerst gereageerd op de komst van Franco Colapinto bij Alpine. Het contract van de Australiër zou een exitclausule bevatten, wat de weg zou vrijmaken voor de Argentijn. Doohan liet zich niet van de wijs brengen en benadrukte dat hij uitkijkt naar het seizoen: “Welke druk er ook is, ik kijk ernaar uit om daarvan te genieten en het te omarmen.”

Tijdens de seizoensafsluiter in Abu Dhabi maakte Jack Doohan, die al was aangesteld als vervanger van de naar Haas vertrokken Esteban Ocon, vervroegd zijn Formule 1-debuut. Toch is zijn toekomst, nog voordat hij aan zijn eerste volledige seizoen begint, allerminst zeker.

De komst van Franco Colapinto, een coureur van wie Alpine-adviseur Flavio Briatore naar verluidt zeer gecharmeerd is, vergrootte de druk op Doohan. Er kwamen zelfs berichten naar buiten dat zijn contract een exitclausule bevat die vanaf de zesde race in Miami kan worden geactiveerd, wat de weg zou vrijmaken voor Colapinto om de plaats naast Gasly over te nemen.

Genieten

Tijdens het F1 75-lanceringsevenement reageert Doohan voor de aanwezige media voor het eerst publiekelijk op de kwestie. “Mij is verteld dat hij een reservecoureur is”, begint hij zijn verhaal. “En hoe dan ook, ik ben een van de twintig Formule 1-coureurs ter wereld. Toen ik als kind gokartte en later in Formule 3 en Formule 2 reed, wist ik dat ik alles zou opofferen om ooit in de Formule 1 te komen.”

“Of het nou iemand binnen het team of buiten het team is, ook als je goed presteert zul je altijd druk op je schouders hebben omdat het zo’n meedogenloze sport kan zijn”, aldus de Australiër. Toch blijft Doohan vastberaden en wil hij vooral genieten van zijn eerste seizoen in de Formule 1. “Welke druk er ook is, ik kijk ernaar uit om daarvan te genieten en het te omarmen.”

Opnieuw evalueren

In december liet Briatore in een interview tegenover de Franse krant Le Parisien weten dat het Alpine het seizoen gegarandeerd zal starten met Pierre Gasly en Doohan, maar dat hij tijdens het jaar de situatie opnieuw zal evalueren.

Toen Doohan werd gevraagd of hij zich door de komst van Colapinto onder druk gezet voelt, wees hij naar zijn eigen positie binnen het team in 2024. “Ik was vorig jaar ook een 21-jarige reservecoureur met een langetermijncontract.”

