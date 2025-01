Alpine staat in 2025 op de grid met Pierre Gasly en Jack Doohan achter het stuur. De Franse renstal maakte begin januari bekend dat Franco Colapinto als test- en reservecoureur het team ook komt versterken. Alpine-teambaas Oliver Oakes ontkent echter dat er hiermee extra druk op de debuterende Doohan wordt gezet.

Franco Colapinto verving Logan Sargeant bij Williams in de tweede seizoenshelft van 2024. De Argentijn maakte meteen indruk door in zijn tweede race, in Azerbeidzjan, al punten te pakken. Echter door tegenvallende prestaties en meerdere crashes aan het einde van het jaar daalde Colapinto’s marktwaarde. Toch besloot Alpine de coureur aan hun renstal toe te voegen.

LEES OOK: Alpine bevestigt komst Colapinto, meteen druk op Doohan

Opties

Met de komst van Colapinto zou er extra druk op de debuterende Jack Doohan worden gezet. De Australiër heeft naar verluidt een stevige prestatieclausule in zijn contract. Alpine-teambaas Oliver Oakes zegt echter dat de speculaties over Doohans toekomst overdreven waren. “Sommige dingen die de toetsenbordstrijders over Jack schreven, waren een beetje hard,” vertelt de teambaas in de James Allen on F1-podcast.

“Het gaat er niet om hem onder druk te zetten, het gaat er meer om het team opties te geven,” vervolgt Oakes. “Veel mensen vertrouwen erop dat een coureur elk weekend presteert en we moeten ervoor zorgen dat we de beste coureurs in de cockpit hebben, niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)