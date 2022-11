Sebastian Vettel wordt bijna verlegen van alle loftuitingen die hem van collega’s en fans ten deel vallen, nadat hij via een boodschap op Instagram zijn vertrek uit de Formule 1 heeft aangekondigd. Het begin van zijn afscheidstournee in Hongarije levert hem een puntje op.

Op de hoofdtribune van de Hungaroring klinkt op vrijdagmiddag om drie minuten voor twee een groot applaus. Sebastian Vettel rijdt als eerste coureur zijn auto de garage uit voor de openingstraining van de Hongaarse GP, op weg naar het stoplicht bij uitgang pitstraat. Het zijn de eerste meters van zijn afscheidstournee in de Formule 1. Een dag eerder heeft de Duitser via een eenmalig optreden op Instagram, Vettel mijdt als enige coureur principieel sociale media, zijn vertrek aangekondigd.

Foto: Motorsport Images

De grootste activist onder de coureurs zwaait na zeventien jaar af. In die tijdspanne verzamelde Vettel vier wereldtitels, veel sympathie en werd in 2010 de jongste wereldkampioen Formule 1. “In 2006, toen Seb in de Formule 1 arriveerde en derde coureur was bij BMW Sauber, heb ik hem voor het eerst geïnterviewd”, herinnert Matt Bishop, destijds hoofdredacteur van F1 Racing Magazine en tegenwoordig communicatiebaas bij Aston Martin, zich als de dag van gisteren. “Ik was blij verrast dat hij van The Beatles en Little Britain, een vrij progressieve Britse comedyserie, hield. Hij was 18 of 19, maar vond het geweldig.”

Volgens Michael Schmidt kent Vettel zijn klassieken, óók van de Formule 1. Hij is een purist en liefhebber, zo ontdekte de Duitse journalist van het blad Auto, Motor und Sport in 2007. In dat jaar maakte hij bij de Canadese GP voor het eerst kennis met de tiener. Vettel was reservecoureur van BMW Sauber. “Hij vroeg me wat we maandag na de race gingen doen”, vertelt Schmidt. “Ik zei dat we naar Mont-Tremblant, een prachtig old skool circuit zouden gaan. Hij vroeg of hij mee mocht. Dat vond ik best bijzonder voor zo’n jonge knaap. Het ging uiteindelijk niet door omdat hij Kubica, die in Canada zwaar crashte, de week erop in Indianapolis moest vervangen. Het team had zijn vlucht omgeboekt, Seb moest op maandag naar Indianapolis. Hij vond het echt jammer dat hij niet met ons meekon.”

Foto: Motorsport Images

Jongensdroom

Er is sindsdien het nodige veranderd in Vettels leven. Hij won vier wereldtitels op rij met Red Bull, trouwde jeugdliefde Hanna, kreeg drie kinderen, vervulde een jongensdroom bij Ferrari en kreeg gaandeweg steeds meer aandacht voor de grote thema’s van deze tijd. De laatste jaren gebruikt hij zijn podium daarvoor in volle glorie, schuwt daarbij activisme geenszins. Vorig jaar gaf Vettel Duitsland een verkapt stemadvies door te verklaren dat hij voor de Bondsdagverkiezingen op De Groenen ging stemmen. Het verbaast Bishop allemaal niet.

“1 januari 2021 was zijn en mijn eerste werkdag bij Aston Martin. Eén van de dingen die hij direct zei was: ik besef dat ik verplichtingen heb, interviews moet doen. Doe ik ook. Maar kunnen we ook niet wat andere, interessantere dingen doen? Ik antwoordde: natuurlijk. Dat maakt het voor mij ook interessanter. Toen zijn we”, zegt Bishop, “over zijn interesses gaan praten.” Mensenrechten en het klimaatvraagstuk waren er twee van. Volgens Bishop niet de interessegebieden van de gemiddelde F1-coureur. “Die hebben vaak belangstelling voor maar drie dingen: racen, geld en vrouwen.”

Foto: Motorsport Images

Vettel heeft dat allemaal al afgevinkt, gelooft Bishop. “Seb is een toegewijd vader, heeft een fijn gezin. Hij heeft veel van zijn kinderen geleerd, maakt zich zorgen om de toekomst van de mensheid in het algemeen. Vanwege de milieuproblematiek.” Daar knelt Vettels activisme met de realiteit. Want die is dat hij de wereld overvliegt voor zijn sport en rondjes in auto’s rijdt op circuits. “Seb wordt ervan beschuldigd dat hij hypocriet is. Hij laat een grote CO2-voetafdruk achter en wordt gesponsord door Aramco, een groot oliebedrijf. Klopt. Maar moet hij, omdat hij is wie hij is en wat hij doet, zich dan maar niet uitspreken? Niemand”, weet Bishop, “heeft een perfect record. Seb is zeer begaan met het milieu, kijkt wat we kunnen doen om het te beschermen. Hij is zeer geïnteresseerd in mensenrechten, op elk vlak. Hij is zeer geïnteresseerd in afvalproblematiek, houdt niet van afval. Als hij hier loopt en een papiertje op de grond ziet liggen, loopt hij desnoods tien meter om, om het op te pakken en weg te gooien. Hij denkt constant aan dit soort dingen.”

“Zijn klimaatactivisme past eigenlijk niet bij een Formule 1-coureur”, gelooft Schmidt. “Daarom krijgt hij ook kritiek, dat hij een huichelaar is. Ik kan het mensen die dat zeggen niet kwalijk nemen. Seb beweert het tegendeel van waar hij geld mee verdient. Maar”, concludeert Schmidt, “hij is wel consequent.” Vettel stopt, verzekert hij, mede vanwege de klimaatcrisis. “Als we deze race niet winnen, blijft de aarde draaien. Maar wel zonder ons.”

Foto: Motorsport Images

Vettel is niet altijd de uitgesproken activist geweest die hij vandaag de dag is, erkent zowel Bishop als Schmidt. “Hij en zijn vader waren tot voor kort hardliners: ze wilden het liefst terug naar Formule 1-auto’s met V10-motoren”, wet Schmidt. “Niemand weet precies waarom hij nu zo activistisch en betrokken is, wie hem heeft beïnvloed. Sommigen zeggen dat het door zijn vrouw komt, anderen door zijn kinderen.”

Vast staat wel dat Vettel geenszins bezorgd is over zijn imago. “Interesseert hem niet”, zegt Bishop. ”Laten we eerlijk zijn: Seb is geen mode-icoon. Zijn haar zit nogal slordig en het lijkt alsof hij 20 pond aan een jeans uitgeeft. Hij zit niet op social media, wat heel ongebruikelijk is tegenwoordig. Zeker voor een beroemde coureur. Maar zo is hij: een uniek persoon.” Geestelijk onafhankelijk, financieel ook.

Innige band

Dat was vroeger heel anders. De Vettels moesten elke cent omkeren om de carrière van hun zoon, geïnspireerd door de successen van Michael Schumacher, van de grond te krijgen. Samen met vader Norbert reisde hij stad en land af. De band was en is net zo innig als die van Jos en Max Verstappen. “Zijn vader heeft hem zijn hele carrière begeleid, was ook zijn monteur”, aldus Schmidt. “Ze hadden weinig geld en namen oude, gebruikte banden van ‘rijkere mensen’ mee om door te kunnen rijden.”

Ondanks zijn talent stond één ding in zijn jongste tienerjaren voorop: Vettel moest en zou de middelbare school (gymnasium) met een diploma afronden. “Seb is een slimme jongen. Wat hem van jongs af aan al onderscheidt: hij wil echt alles weten, is niet oppervlakkig. Van engineers wil hij precies weten hoe dingen werken, wat de gevolgen van zijn. Hij wil altijd het waarom van iets weten. Met het milieuvraagstuk is dat net zo: hij verdiept zich erin. Ik ga Seb zeker missen, want met hem kon ik altijd goede gesprekken voeren over hele andere onderwerpen dan Formule 1.”

“Ik denk dat je Seb net als Lewis (Hamilton) een activist kunt noemen. Op een positieve manier”, zegt Bishop. “Ze naderen op hun eigen manier het einde van hun loopbaan. Ze realiseerden zich dat ze van jongen tot man zijn verworden, dat ze hun platform, roem en populariteit kunnen gebruiken om uiteindelijk van de wereld een betere plek te maken. En dat wil ieder weldenkend mens. Daar hoef je toch niet over na te denken?”

Foto: Motorsport Images