Red Bull-adviseur Helmut Marko verdedigt zijn eerdere uitspraken over de mentale kracht van Lando Norris. De Oostenrijker twijfelde of de coureur mentaal sterk genoeg is om Max Verstappen te verslaan in de titelstrijd. McLaren-CEO Zak Brown reageerde fel op Marko’s uitspraken, maar de adviseur blijft voet bij stuk houden.

De Red Bull-adviseur deed voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Austin een opvallende uitspraak over de mentale weerbaarheid van Lando Norris. Volgens Marko komt de Brit op dat vlak tekort om het kampioenschap van de mentaal sterkere Max Verstappen te winnen.

LEES OOK: Helmut Marko: ‘Norris mist de mentale kracht voor een F1-titel’

McLaren-CEO Brown had geen goed woord over voor de Oostenrijkse adviseur. “Ik las de opmerkingen van Helmut, die ik teleurstellend maar niet verrassend vond”, zei Brown in gesprek met de media in Austin. “Lando is een ambassadeur geweest voor mentale gezondheid.”

Brown vindt het dan ook niet gepast van Marko dat hij de mentale kracht van de jonge McLaren-coureur in twijfel trekt. “Het is een serieus onderwerp waar we over hebben geprobeerd te praten, om het naar de voorgrond te brengen, om het oké te maken om over te praten”, aldus de Amerikaan. “Dus om er een beetje voor te kiezen om die situatie aan te kaarten, is behoorlijk ongepast en zet ons tien, twintig jaar terug in de tijd.”

Marko verdedigt zich

Marko heeft op zijn beurt weer gereageerd op de opmerkingen van de McLaren-baas. “Mij werd gevraagd wie het wereldkampioenschap gaat winnen en toen zei ik dat het Max wordt, omdat hij mentaal de sterkste is en omdat hij de snelste coureur is”, verdedigt Marko zijn eerdere uitspraken, tegenover Motorsport Magazin. “En als je kijkt naar hoe vaak Max posities wint of zijn positie behoudt bij de start en hoe Lando het daarin doet, denk ik (dat het duidelijk is, red.).”

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!