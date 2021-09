Zolang er wederzijds respect is hoeven Max Verstappen en Lewis Hamilton volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko ‘geen vrienden’ te zijn. Marko geeft aan dat ze bij Red Bull proberen om Verstappen te beïnvloeden om wederzijds respect te tonen: “Ik hoop dat Mercedes hetzelfde doet.”

Verstappen en Hamilton zijn in een zeer intense titelstrijd verwikkeld waarin elk puntje telt. De twee strijden om elke centimeter op de baan, al ging dat op Silverstone en Monza fout. Op Silverstone viel enkel Verstappen uit, op Monza moesten ze allebei uitstappen na een crash in de eerste chicane. Die crashes waren uiteraard niet goed voor de band tussen de twee, maar volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko hoeven de twee geen vrienden te zijn, zolang het wederzijds respect er maar is.

“Het zijn twee verschillende karakters”, zegt Marko in gesprek met het Duitse RTL. “Alles is tot een hoogtepunt gekomen. Maar ze hoeven geen vrienden te zijn. Zolang er wederzijds respect is, is dat genoeg. Van onze kant proberen we Max te beïnvloeden om wederzijds respect te tonen en crashes te vermijden.”

“Maar het zijn coureurs”, vervolgt Marko. “Als het vizier naar beneden is, is alles weer vergeten. Ik hoop dat Mercedes hetzelfde doet”, doelt hij op het afdwingen van wederzijds respect. “Hamilton is de meest succesvolle coureur, hij is zeer ervaren. Max heeft al honderd Grands Prix gereden. Ik ga ervan uit dat het racegevoel bij beide zal overwinnen”, aldus Marko.

Dit weekend zal Verstappen drie plaatsen op de startgrid moeten inleveren dankzij de gridstraf die hij kreeg voor de crash op Monza. Mogelijk komt daar nog een gridstraf bij als Red Bull besluit om de krachtbron te verwisselen, wat de vierde van het seizoen zou zijn. Maar Marko geeft aan dat het team eerst de kwalificatie wil afwachten. “We zijn beperkt aan de motorkant, we zullen deze ergens in de volgende wedstrijden moeten vervangen. Ook mede door de opgelopen schade in Silverstone door de crash daar. We wachten op de kwalificatie, het weer en dan nemen we een besluit”, aldus Marko.