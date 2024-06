Red Bull-adviseur Helmut Marko is van mening dat Max Verstappen de Grand Prix van Canada ook zou hebben gewonnen in een McLaren of Mercedes. “Alleen Max heeft het raceoverzicht en het vertrouwen om op het gas te trappen wanneer dat nodig is.”

Na een spannende race op het Circuit Gilles Villeneuve boekte Max Verstappen de 60e overwinning in zijn carrière. Dit ging vanwege de moordende concurrentie niet zonder slag of stoot. Lando Norris leek op koers voor de overwinning, maar zag deze kans verdampen door de besluiteloosheid aan de pitmuur tijdens de safetycar. Ook George Russell mocht even aan de overwinning ruiken, maar maakte enkele kostbare foutjes in de Mercedes.

Op de vraag of Verstappen ook zou hebben gezegevierd in de McLaren MCL38 of Mercedes W15, zei Marko tegenover het Oostenrijkse OE24: “Ja, alleen Max heeft het raceoverzicht en het vertrouwen om op het gas te trappen wanneer dat nodig is. Afgezien daarvan heeft ons team absoluut de juiste strategie gevolgd.”

Marko erkende wel dat Red Bull kwetsbaar is, vooral op het gebied van rijden over de hobbels en kerbstones. “Het kampioenschap zal hierdoor geen duidelijk verloop hebben,” zei de Oostenrijker. “Onze auto en simulator hebben bepaalde zwakheden. Maar we werken er hard aan om dit op te lossen.”

Dat topteams als Ferrari met lege handen naar huis keerden na afloop van de race in Canada, is natuurlijk een mooie bijvangst voor Red Bull. “We hebben ons altijd gerealiseerd dat we niet elke race kunnen winnen. Maar het speelt in ons voordeel dat de concurrentie totaal niet consistent is. Maar als alles normaal verloopt voor ons, dan zal Max gewoon vooroprijden in de race.”

