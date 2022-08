Max Verstappen is de beste coureur die Red Bull ooit heeft gehad, stelt Red Bull-adviseur Helmut Marko. Dat de Nederlander dit seizoen opnieuw kampioen kan worden en genoeg heeft aan enkel tweede plaatsen, stemt Marko vrolijk al blijft hij wel op zijn hoede: “Dat zou te riskant zijn.”

Red Bull behaalde de meeste successen met Sebastian Vettel, die vier keer op rij wereldkampioen werd. Het heeft er alle schijn van dat Red Bull met Max Verstappen, die tot en met 2028 vastligt bij het team, voor dezelfde prestatie kan gaan, of zelfs beter. De Nederlander kroonde zich na een bijzonder seizoen tot wereldkampioen en lijkt met nog negen races te gaan op weg naar zijn tweede titel.

Over wie dan de beste coureur ooit is die voor Red Bull heeft gereden, hoeft Helmut Marko niet lang na te denken: Verstappen. “Ja, heel duidelijk”, zegt hij in gesprek met Motorsport-Total.com. “Na het winnen van het wereldkampioenschap heeft hij soevereiniteit gekregen zonder snelheid te verliezen. En hij is nog sneller met minder risico en minder materiaalslijtage.”

Lees ook: ‘Verstappen en Lambiase stellen auto soms in 15 minuten af’

Verstappen heeft een ruime voorsprong van tachtig punten ten opzichte van Charles Leclerc en zou het kampioenschap veilig kunnen stellen door enkel tweede te worden. Aan zo’n scenario wil Marko echter niet denken, omdat het flashbacks naar de tweede seizoenshelft van 2021 geeft. “Dat is niet ons doel en het zou uiterst riskant zijn”, stelt de Red Bull-adviseur. “Dat hebben we vorig jaar gezien toen we toen ineens alleen maar tweede plaatsen behaalden.”

“We moeten nog drie of vier races winnen als de krachtsverhoudingen zo blijven”, vervolgt Marko. “Als Mercedes op eigen kracht nog voor de overwinningen kan vechten, zou dat beter zijn voor ons en slechter voor Ferrari. Want Ferrari moet optimaal scoren om een kans te maken”, weet de Oostenrijker ook.