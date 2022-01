Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht niet dat één team dit jaar zal verrassen met de grote regelrevolutie, zoals dat in 2009 wel het geval was met Brawn GP. De Oostenrijker verwacht dat de krachtsverhoudingen hetzelfde zullen blijven.

In 2009 vond er een grote regelrevolutie plaats waarbij Brawn GP de grootste winnaar was. Het team was, mede dankzij de dubbele diffuser, zeer dominant en won direct beide kampioenschappen in haar eerste – en laatste – jaar in de Formule 1. Zo’n wonder zoals Brawn GP hoeven we dit jaar met de grote regelrevolutie niet te verwachten, stelt Red Bull-adviseur Helmut Marko.

“Met de standaard die teams als Mercedes en Red Bull vandaag de dag hebben – met simulaties, computers en alle middelen – geloof ik het niet,” vertelt Marko aan Autorevue. Marko denkt dat de krachtsverhoudingen hetzelfde zullen blijven. Opnieuw een jaar met Mercedes en Red Bull vooraan dus, maar hij houdt er ook rekening mee dat Ferrari ‘een of twee’ races kan winnen. “De laatste stap die ze namen met de motor was duidelijk”, aldus Marko.

Aan een voorspelling voor zijn eigen team voor dit jaar wil Marko nog niet geloven. De Oostenrijker hoort van alle kanten dat het er goed uitziet voor Red Bull, maar benadrukt dat hij alleen maar hoort over de vooruitgang die geboekt wordt. “En die is aanzienlijk”, stelt Marko.

Onlangs liet Marko al doorschemeren dat het team op één vlak wel nog wat moeite heeft: de nieuwe brandstof. Dit jaar stapt de Formule 1 namelijk over op E10-benzine, wat volgens Auto, Motor und Sport en Ferrari-teambaas Mattia Binotto gepaard gaat met een verlies van zo’n twintig pk. “Honda werkt hard om de motor aan te passen”, verklaarde Marko. “Ik hoor positieve berichten, al is de performance nog niet op het niveau van 2021. Daarnaast moeten we sowieso maar zien hoe alles er in de races uitziet.”