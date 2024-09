Red Bull-adviseur Helmut Marko weet wel wat Red Bull nodig heeft om uit hun huidige vormdip te komen. De wereldkampioenen domineerden nog tijdens het vorige seizoen, maar zijn ondertussen zo ver door McLaren ingehaald dat “een tweede plek gelijk is aan een overwinning.” Marko hoopt dat een nieuwe windtunnel het tij kan keren.

Verstappen reed in Singapore keurig naar de tweede plek, wat volgens Helmut Marko voor het worstelende Red Bull “gelijk aan een overwinning” voelde. Dankzij de laatste snelle raceronde van Daniel Ricciardo, en het WK-punt dat hij daarmee van Lando Norris afsnoepte, kan Verstappen tijdens de aankomende races altijd als tweede finishen en alsnog de titel winnen.

Volgens de adviseur, tegenover Motorsport-Total, is echter “alleen tweede worden veel te weinig.” Kan Red Bull dan het tij keren en weer snel overwinningen pakken? Ook dat gaat lastig worden, maar volgens Marko heeft dat niet alleen te maken met het vertrek van een hele belangrijke speler binnen het Red Bull-team.

“Newey is vanaf maart volgend jaar niet meer bij ons en is niet meer betrokken bij de huidige auto. Het is een retorische vraag. We hebben een team met een brede basis en dat zou dit moeten oplossen”, legt de Oostenrijker uit.

Windtunnel

Marko weet wat zijn team nodig heeft om de problemen aan de RB20, en toekomstige Red Bull-auto’s, te kunnen oplossen. “Een moderne windtunnel zou ons helpen. Onze windtunnel dateert van net na de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft natuurlijk nadelen. Het duurt erg lang om de temperatuur erin op te voeren. De tunnel is verouderd en ik hoop dat in 2026 onze nieuwe windtunnel in gebruik kan worden genomen.” Marko bevestigt meteen dat de windtunnel momenteel in aanbouw is.

