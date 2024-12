Ook zonder een kaarsje te branden door moeder Sophie kan Max Verstappen races winnen, ziet onder anderen Dr. Helmut Marko. Verstappen levert het geldige bewijs daarvoor namelijk in Qatar – met zijn moeder als gast. “Max is de beste. En hij zit nog lang niet aan zijn limiet, dat hebben we hier wel weer gezien.”

De stemming zit er na de avondvoorstelling op het Losail International Circuit voor het onderkomen van Red Bull goed in. Er wordt geknuffeld, er zijn alleen lachende gezichten te ontwaren. Ook bij de entourage van Verstappen, die in Qatar voor zijn doen behoorlijk uitgebreid is. Vriendin Kelly Piquet is er, moeder Sophie, zus Victoria met partner, zijn beste vriend Stan Pex alsook manager Raymond Vermeulen.

F1-evenement van het jaar op 12 december: Koop NU je ticket!

Allemaal hebben ze even daarvoor nogmaals gezien waartoe Verstappen in staat is. De verbetenheid waarmee hij George Russell, hij heeft via een gridstraf van de wereldkampioen zondagochtend de pole geërfd, bij de start verschalkt is de voorbode van (opnieuw) een foutloze race. Achteraf wordt ook duidelijk waarom Verstappen waarschijnlijk extra geprikkeld was zijn Britse collega op zijn plaats te zetten.

Wat blijkt? Russell heeft Verstappen, zo verzekert hij, zaterdag na de race bij de wedstrijdleiding een kunstje geflikt. “Ik heb vaak bij de stewards gezeten, maar ben nog nooit zo hard door iemand genaaid”, bekent Verstappen na zijn negende overwinning van 2024. Met gespierde taal breekt hij Russell tot de benen af, beticht hem van huichelarij.

‘Max reed foutloos’

Helmut Marko heeft er geen enkele moeite mee. De Oostenrijkse adviseur van Red Bull, vertrouweling en ontdekker van Verstappen, weet hoe rechtlijnig zijn protegé is. Maar ook hoe goed hij is. “Max is te goed. Godzijdank”, lacht Marko, die vervolgens opsomt waarom Verstappen hem met gelijkwaardig of minder materiaal elke keer weer verbaast. “Deze race zag er misschien eentonig uit, maar was dat niet. Max zorgde ervoor dat hij Norris steeds buiten DRS hield. En je zag dat andere coureurs af en toe foutjes maakten of naast de baan belandden. Max reed foutloos, ook bij de herstart na drie safety cars en onder geel.”

Volgens Marko verdient het hele team een groot compliment dat het de RB20 na een moeizame aanloop (Verstappen: ‘In de sprintrace was ik aan het vechten met een Haas, een dag later win ik de race’) werd omgetoverd tot een potente machine. “Maar dan nog maakt Max het verschil”, meent Marko. “Hij is de beste, heeft zijn limiet nog niet bereikt en niet eens de beste auto nodig om te winnen. Ik weet dat dit niet eeuwig zal duren, maar vast nog wel een tijdje.”

Ook in Abu Dhabi, volgende week bij het slotnummer? Marko: “Ja, waarom niet?”

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!