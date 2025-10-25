Red Bull-adviseur Helmut Marko werd niet blij van de long runs van Lando Norris op de vrijdag in Mexico. De Oostenrijker vreest daardoor dat de McLaren-coureur tijdens de race bij Max Verstappen weg kan rijden, tenzij Red Bull nog ‘iets vindt’ voor het uitdagende Autódromo Hermanos Rodríguez. Marko houdt echter het vertrouwen, omdat zijn team eerder al eens van de vrijdag op de zaterdag het tij kon keren.

Max Verstappen was na een uurtje aan de zijlijn op vrijdag in de tweede vrije training de snelste man op de baan. Toch maakte de Nederlander zich na afloop zorgen over de long runs. Adviseur Helmut Marko is dat met de viervoudig wereldkampioen eens, zo legt hij uit. “Over één ronde zijn we competitief, maar in de long runs veel minder”, vertelt de Oostenrijker tegen Motorsport.com. “Vooral op de mediums verliezen we veel terrein. Vergeleken met Norris is het erg lastig. Gelukkig niet zozeer ten opzichte van Piastri, die nog steeds worstelt. We moeten dat oplossen, al is het goede nieuws dat Yuki (Tsunoda, red.) er vandaag dichterbij zat en dat hij ook nuttige technische feedback heeft geleverd.”

Volgens Marko gaf Verstappen na de sessie aan dat het voelde als ‘rijden op ijs’ tijdens de langere runs. “We moeten iets vinden, anders wordt het tegen Norris heel lastig, en zelfs tegen Ferrari en Mercedes”, is de adviseur duidelijk. “Als je kijkt naar Norris in de long runs, dan rijdt hij zo weg. Als het zo blijft, dan is hij vertrokken.” Toch houdt Marko het vertrouwen. Red Bull heeft namelijk dit jaar al vaker het tij kunnen keren van de vrijdag op de zaterdag tijdens een Grand Prix-weekend.

‘Piastri minder competitief dan Norris’

Daarnaast ziet Marko voor het kampioenschap ook nog een lichtpuntje voor Verstappen. “Het positieve is dat Norris wederom veel competitiever lijkt dan Piastri”, stelt de Oostenrijker. “Het is hier altijd een lange race, dus laten we zien wat er mogelijk is. Ik denk in ieder geval dat we de set-up nog wel behoorlijk kunnen verbeteren.” De Australiër staat momenteel veertig WK-punten voor op Verstappen, terwijl het gat naar Norris 26 punten bedraagt.

