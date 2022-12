Sebastian Vettel zal in 2023 voor het eerst in vijftien jaar niet op de Formule 1-grid staan bij de start van het seizoen. De Duitser heeft echter gezegd een rol in de Formule 1 zeker te zien zitten. Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft aan dat die rol wel eens bij Red Bull zou kunnen zijn.

Na een fantastische carrière heeft Sebastian Vettel nu toch echt zijn helm aan de wilgen gehangen. De Duitser wil meer tijd hebben voor het familieleven en heeft langzamerhand ook andere doelen ontwikkeld die hij wil gaan nastreven. Zo wil de viervoudig wereldkampioen zich actiever kunnen gaan richten op het klimaatactivisme.

Vettel heeft echter altijd gezegd terug te willen keren in de Formule 1. Niet als coureur, maar als teambaas of in een adviserende rol. Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft in gesprek met Sky Deutschland aan dat die rol wel eens bij Red Bull zou kunnen zijn. “Sebastian wil meer tijd hebben voor zijn familie. We zien daarom een Niki Lauda-achtige rol voor ons die precies past bij zijn schema.”

Wanneer de viervoudig wereldkampioen weer oren krijgt naar de Formule 1 is nog onbekend. Wel denkt Marko dat AlphaTauri een geschikte eerste klus kan zijn voor Vettel. Het nieuwe Toro Rosso kende een dramatisch 2022 en hoopt de weg omhoog zo snel mogelijk in te zetten. Toch denkt Marko dat het nog wel even zal duren voordat Vettel weer terugkomt: “Het zou een mooie job voor hem zijn, maar laten we hem eerst maar even een paar bomen planten”, sluit Marko lachend af.

Foto: Motorsport Images