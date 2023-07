Terwijl Max Verstappen de ene na de andere overwinning aan elkaar rijgt, blijft het moeilijk om de prestaties van de tweede coureur op hetzelfde niveau te krijgen. Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet echter nog geen reden om Sergio Pérez te vervangen. Wel denkt de Oostenrijker dat een combinatie van twee verschillende coureurs weleens de uitkomst zou kunnen bieden.

Het is de afgelopen tijd duidelijk geworden dat de kwalificatie een van de zwakkere punten is van Pérez. De Mexicaan had een hele reeks aan races waarin hij Q3 niet wist te bereiken. Soms door pech, soms door een miscalculatie van het team, maar soms ook gewoon doordat hij niet snel genoeg was. Een verrassende naam die vaak wel in Q3 wist te komen ondanks dat zijn auto dat niet toe zou moeten staan, is Nico Hülkenberg. De Duitser heeft even vaak de laatste fase van de kwalificatie bereikt als Pérez, ondanks dat Hülkenberg in een beduidend slechtere auto zit.

In de races gaat het vaak volledig anders. Pérez weet zich vaak nog redelijk goed naar voren te vechten, terwijl Hülkenberg meestal terugzakt in de rangorde. Ondanks dat hij zes keer in Q3 is gekomen, is Hülkenberg slechts één keer ook daadwerkelijk in de top tien geëindigd. Het statistiekje is exact andersom bij Pérez: slechts één keer dit jaar eindigde hij zonder punten.

In een ideale situatie zouden de beide coureurs gecombineerd worden, zo denkt Marko. “Die twee zouden de perfecte kwalificatie- en racecombinatie zijn. Pérez moet zichzelf weer een beetje vinden. Hij levert zeer goede races, hij haalt goed in. Alleen de fouten in de kwalificatie zijn er. Dat was altijd zijn zwakte. Zelfs toen we hem jaren geleden als junior beoordeelden. Hij was snel in de races, maar zat er in de kwalificatie niet goed genoeg bij.”

Zolang het nog niet mogelijk is om de kwaliteiten van Hülkenberg en Pérez te combineren, hoeft Hülkenberg ook niet te rekenen op een telefoontje vanuit Red Bull. Zelfs als Pérez wel de laan uitgestuurd wordt, dan zal Marko zijn vervanger binnen de organisatie van Red Bull zoeken. Coureurs als Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda en Liam Lawson staan dan eerder op het lijstje. Maar dat is volgens Marko nog totaal niet aan de orde.

“We hebben een contract met Pérez tot eind 2024. Hij staat nu tweede in het kampioenschap. Waarom zouden we daar iets aan willen veranderen? Hij is nu ontwaakt uit de droom dat hij kampioen kan worden. Misschien helpt dat hem om zich te concentreren op het weer zo goed mogelijk presteren. Hij wordt tweede in het kampioenschap. Dat is alles wat hij moet doen, en dat doet hij momenteel ook.”

De Grand Prix van Nederland komt eraan en wij zijn er helemaal klaar voor! Pre-order alvast jouw exemplaar van de speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine. Bestel hem nu en dan wordt hij op 3 augustus verstuurd, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, met onder andere:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!