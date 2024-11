Red Bull-adviseur Helmut Marko weet het zeker: Max Verstappen wordt in Las Vegas voor de vierde keer wereldkampioen. De Nederlander vangt de race aan voor concurrent Lando Norris, en volgens de Oostenrijker is dat al voldoende. Ook bevestigt Marko dat Red Bull volgend jaar met een speciale achtervleugel komt, zodat de problemen in Las Vegas zich niet zullen herhalen.

Na een teleurstellende vrijdag voor Red Bull, pakte Verstappen tijdens de kwalificatie alsnog een vijfde plek. De Nederlander start de race vóór concurrent Lando Norris. Verstappen gaf zelf al aan dat net een plek in de top vijf wel het hoogst haalbare was. Helmut Marko had meer vertrouwen in de stercoureur, en sloot zelfs een weddenschap met Verstappens race-ingenieur Gianpiero Lambiase af dat de Nederlander op de eerste startrij zou eindigen.

“Ik heb verloren, maar Max staat wel voor Norris”, vertelt de adviseur aan De Telegraaf. De Oostenrijker durft gelijk ook wel een voorspelling voor de race te doen. “Ik denk dat hij morgen de titel gaat pakken, want McLaren lijkt niet snel genoeg. Het is alleen de vraag wie er beter is op de banden.”

Speciale achtervleugel

Verstappen wordt het in zijn jacht op zijn vierde wereldtitel wel moeilijk gemaakt door zijn eigen RB20. Doordat de Red Bull geen ‘mini-achtervleugel’ heeft, zoals de andere teams dat wel hebben, verliest het team tijd op de rechte stukken. Eerder was dat ook tijdens de Grand Prix van Italië op Monza het geval. Helmut Marko bevestigt in ieder geval alvast dat Red Bull in 2025 van plan is om een speciale vleugel te introduceren die beter past bij de circuits van Monza en Las Vegas.

