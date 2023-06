Helmut Marko maakt zich niet zo’n zorgen over de snelle tijden die Mercedes neerzette tijdens de tweede vrije training in Canada. Hij ziet juist Ferrari als grootste tegenstander: “De long run van Leclerc was misschien sneller dan die van ons”

Mercedes maakte een sterke indruk in Spanje en lijkt de goede vorm door te zetten in Canada. Lewis Hamilton sloot VT2 als snelste af, gevolgd door George Russell. Marko was er echter niet van onder de indruk. “Zij reden hun tijden veel later dan wij deden en toen was de baan veel beter. Ook hebben ze hun motoren opgeschroefd terwijl wij nog bezig waren met de racesimulaties,” vertelde hij tegenover Servus TV.

Max Verstappen kwam in deze sessie niet verder dan de zesde plek en vertelde dat de Red Bull niet fantastisch over de hobbels en kerbs reed. “We hebben nog wat werk te verzetten, maar de onze racesimulaties zagen er wat beter uit,” vervolgde de Oostenrijker. “Maar de long run van Leclerc was snel en misschien zelfs sneller dan die van ons. We moeten hen in de gaten houden.”

Red Bull kan dit weekend een mijlpaal behalen door overwinning nummer 100 binnen te slepen, al is dit volgens Marko geen vanzelfsprekendheid. “We kijken allemaal uit naar onze 100e overwinning en dat geeft misschien net wat extra druk. Maar op dit moment ziet het er niet naar uit dat dit hier mogelijk is. We hebben nog een training te gaan en hopelijk kunnen we de auto nog verbeteren.”

