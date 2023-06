Max Verstappen leek na afloop van de eerste vrije trainingen van de Grand Prix van Canada niet helemaal tevreden. De Nederlander maakte nauwelijks meters in de eerste sessie en kwam in de anderhalf uur durende tweede sessie niet verder dan de zesde tijd.

De eerste vrije training van de Canadese Grand Prix leverde nauwelijks rijtijd op voor de coureurs. Een technisch probleem met het CCTV-systeem zorgde ervoor dat de sessie vroegtijdig werd afgebroken. De wedstrijdleiding besloot daarop dat de verloren tijd in de tweede sessie ingehaald zou worden en gaf de coureurs in VT2 een half uur extra.

VT2 GP Canada: Hamilton het snelste in extra lange tweede sessie op Circuit Gilles Villeneuve

Voor Max Verstappen duurde die sessie echter nog steeds niet lang genoeg. De Nederlander leidde even de dans, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de zesde stek. “Het was geen eenvoudige dag met praktisch geen tijd op de baan in VT1, maar dat gold voor iedereen”, zei hij na afloop. In de tweede sessie kwam Verstappen er ook niet aan te pas, en dat baarde hem meer zorgen. “Het was een lastige sessie, maar soms hebben we van die dagen. Ik denk dat we nog wel wat werk te doen hebben, want de auto is op dit moment niet fantastisch over de hobbels en kerbs. Ik bedoel, het is niet zo heel slecht, maar we moeten zeker nog een paar dingen finetunen.”

Of hij en Red Bull daar zaterdag de tijd voor krijgen, is nog maar de vraag. “Misschien gaat het zaterdag regenen”, voorspelde Verstappen. “Dat kan voor een paar verrassingen zorgen tijdens de kwalificatie.”