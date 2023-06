De tweede vrije training van de Grand Prix van Canada is een prooi geworden voor Lewis Hamilton. De coureur van Mercedes was het snelste op het Circuit Gilles Villeneuve, voor teamgenoot George Russell en Carlos Sainz. Max Verstappen werd zesde, Nyck de Vries zestiende.

De tweede sessie begon een half uur eerder dan gepland en duurde niet één, maar net als vroeger anderhalf uur. Dat had alles te maken met technische problemen tijdens de eerste vrije training. Daardoor werd er in die sessie nauwelijks gereden en besloot de wedstrijdleiding de teams in VT2 een half uurtje extra te geven.

VT1 GP Canada: Hoofdrollen voor Gasly, haperende baancamera’s en bosmarmotten

Omdat er regen in de lucht hing, besloten de meeste coureurs meteen de baan op te gaan, om in ieder geval wat meters te maken en data te verzamelen. Na een kwartiertje rijden – met wisselede leiders bovenaan de tijdenlijst – besloot Max Verstappen op de softs gas te geven en eerste echte snelle tijd te noteren. Niet veel later counterden Carlos Sainz en Charles Leclerc namens Ferrari.

Rode vlaggen

Nico Hülkenberg zorgde na een half uur voor rode vlaggen. De Duitser blies vlak voor de pitstraat de Ferrari-krachbron van zijn Haas op en parkeerde de wagen op het rechte stuk. Nadat de VF-23 was weggeduwd kon de sessie worden hervat met iets minder dan een uur op de klok.

Nico Hulkenberg naast zijn brandende Haas (Getty Images)

Een kwartiertje later was het opnieuw raak. Dit keer was het Esteban Ocon die met technische problemen stilviel aan het einde van Casino Straight in bocht 13. Weer werd de sessie middels rode vlaggen stilgelegd, dit keer voor een minuut of vijf.

Regen dreigt

Omdat de lucht boven het circuit steeds donkerder werd, keerden direct na het vrijgeven van de baan de coureurs weer de baan op. Lewis Hamilton en George Russell toonden direct dat Mercedes de laatste weken niet heeft stilgezeten. De Zilverpijlen schoten op de tijdenlijst voorbij aan de Ferrari’s, terwijl Verstappen genoegen nam met een voorlopig zesde tijd. Nyck de Vries had een prima sessie. De Nederlander klokte vrijwel gelijke rondetijden als zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en wist op P16 in ieder geval beide auto’s van Williams achter zich te houden.

Tijdschema GP Canada: hoe laat beginnen de sessies in Montreal?

Met nog een minuut of vijftien te gaan, begon de wind flink aan te trekken en werd de lucht steeds dreigender. Hier en daar kwamen de eerste paraplu’s en ponchos tevoorschijn, en Sergio Pérez besloot een set intermediates onder te schroeven. Dat leek niet echt nodig omdat het asfalt nog droog was, maar ook Verstappen ging een ronde later op de groene natweerbanden de baan op, ongetwijfeld om die vast in te rijden.

De meeste andere coureurs volgden het voorbeeld van Red Bull en dat betekende dat de rondetijdenn niet verder werden aangescherpt. Toen vijf minuten vooor het einde dan eindelijk de hemelsluizen echt open gingen, was meteen duidelijk dat de snelste tijd van Hamilton niet meer verbeterd zou worden.

Uitslagen