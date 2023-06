De Grand Prix van Canada is onder een ongelukkig gesternte van start gegaan. Een vroege stop van Pierre Gasly (versnellingsbakproblemen) en haperende baancamera’s zorgden ervoor dat de baan slechts slechts drie minuten beschikbaar was voor trainingswerk.

Aanvankelijk was er voorafgaand aan de eerste sessie nog zoveel opwinding. Waartoe is Aston Martin met Fernando Alonso en local hero Lance Stroll in staat op het Circuit Gilles Villeneuve? Het is een van de vele vragen die op de eerste trainingsdag boven de Canadese GP hangen. Teameigenaar Lawrence Stroll heeft de druk vooraf in ieder geval flink opgevoerd door te verklaren dat hij hoopt op een dubbele podiumfinish van zijn zoon en de Spaanse veteraan.

Die verwachting is gebaseerd op de upgrades die Aston Martin naar de thuisrace van de Strolls heeft meegenomen. Verse sidepods, een nieuwe vloer en enginecover moeten de AMR23 een stapje dichter bij trendsetter Red Bull, dat in Montréal nauwelijks nieuwe onderdelen op de RB19 heeft gemonteerd, brengen. Alonso noemde de doelstelling van de puissant rijke teameigenaar ‘agressief’. “Maar we weten hoe ambitieus Lawrence is. We zullen proberen hem blij en trots te maken.”

Op Ferrari na hebben alle andere teams aanpassingen aan de auto gemaakt. Williams heeft net als Aston Martin een flink pakket aan updates op de FW45 gezet. Al zijn die in Canada vanwege zijn ervaring exclusief voorbehouden aan Alex Albon. Logan Sargeant krijgt over twee weken in Oostenrijk pas de beschikking over hetzelfde, aangepaste materiaal.

Albon krijgt weinig tijd om de nieuwe onderdelen in de daarvoor zo aangename eerste trainingssessie te testen. Hetzelfde geldt voor Red Bull dat met zogenaamde aero racks op de auto’s nieuwe onderdelen wil testen. Na drie minuten gaat de rode vlag voor de eerste keer dit weekend in Montréal uit. Pierre Gasly staat stil op de baan vanwege een probleem met de versnellingsbak. Maar wanneer zijn Alpine naar een veilige plek langs de baan is gesleept, gaan de seinen nog steeds niet op groen. Omdat de interne FOM-camera’s die track limits en incidenten op de baan monitoren niet functioneren, valt het eerste trainingsuur goeddeels in het water. De tv-camera’s hebben het drukker met het registreren van de beroemde bosmarmotten langs het Circuit Gilles Villeneuve, dan actie op de baan.

Valtteri Bottas heeft in de openingsminuten de snelste tijd geklokt, voor Stroll en Alonso. Sergio Pérez en Max Verstappen volgen. Acht coureurs zijn de baan in VT1 niet eens op geweest. In de tweede training die een half uur eerder begint (22.30 uur) volgt een ongetwijfeld drukke herkansing met dertig minuten extra tijd als compensatie voor de flop van VT1.

Uitslagen