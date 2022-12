Het Red Bull-opleidingsteam heeft voor 2023 weer genoeg (nieuwe) talenten, maar een talent als Max Verstappen is er volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko nog niet.

Red Bull heeft jarenlang talenten opgeleid en naar de Formule 1 gebracht, maar voor 2023 heeft het voor zusterteam AlphaTauri buiten haar huidige talentenpool gekeken met Nyck de Vries. Red Bull werd dit jaar goed vertegenwoordigd in de opstapklassen van de Formule 1, van het karten en de Formule 4 tot aan de Formule 3 en Formule 2, maar geen van allen maakte de overstap naar de Formule 1.

Bij het Red Bull-opleidingsteam wordt er van enkele coureurs wel veel verwacht. “Vooral van de Fransman Isack Hadjar, die ik de kleine Prost noem omdat hij op de grote lijkt”, zegt Red Bull-adviseur Helmut Marko tegen Auto, Motor und Sport. “Dan hebben we nog Zane Maloney, een talent uit Barbados, en Enzo Fittipaldi. Ze rijden voor ons in de Formule 2 en moeten zich daar bewijzen. De sleutel is om daar consequent vooraan te staan.”

Dat het in die opstapklassen geen garantie is dat zij goed presteren, weet Marko uit ervaring met Liam Lawson. “Die stond er soms niet bij, maar uiteindelijk leverde hij weer goede races af. Toen hadden we Jüri Vips, die een keer een verkeerd woord zei en daarna was het afgelopen.” Vips bleef in het opleidingsteam van Red Bull, maar kon de reserverol bij het Formule 1-team vaarwel zeggen.

Marko hoopt dat een van de talenten zich bewijst en de stap naar de Formule 1 kan maken. “Maar als zich zoals dit jaar geen toprijder aandient, dan kijken we rond op de markt”, onthult Marko. Op die manier kwam ook Nyck de Vries, afgelopen jaren actief in de Formule E, bij AlphaTauri terecht voor 2023. “Uiteindelijk hebben we coureurs nodig die de potentie hebben om ooit een Grand Prix te winnen. En dat hadden we niet.” Of er een talent als Max Verstappen op de markt is? “Nee”, aldus Marko.