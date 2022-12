Red Bull-adviseur Helmut Marko snapt niet waarom concurrent Ferrari afscheid heeft genomen van teambaas Mattia Binotto. Marko ziet in diens vervanger, Frédéric Vasseur, geen sterke vervanger: “Ik zie een verzwakking voor Ferrari.”

Ferrari maakte onlangs bekend dat Binotto na 28 jaar afscheid neemt van de Scuderia. Jarenlang speelde de Italiaan een belangrijke rol in het technisch team van Ferrari, maar in 2019 nam hij het roer over van Maurizio Arrivabene als teambaas. Onder zijn leiding kende Ferrari met 2020 en 2021 twee lastige seizoenen, maar dit jaar sloeg het team terug en rook het een kans om voor het eerst sinds 2008 weer een titel te pakken.

Daar kwam het uiteindelijk niet van in het seizoen waarin Max Verstappen met vijftien zeges domineerde. Naar verluidt voelde Binotto niet genoeg steun van Ferrari-voorzitter John Elkann, waarop hij zijn ontslag indiende. Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur werd aangekondigd als diens vervanger en gaat per 9 januari aan de slag.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is verbaasd door de teambaaswissel bij Ferrari. “Ik begrijp de verandering niet helemaal”, zegt Marko tegen Auto, Motor und Sport. “Ik beschouw Binotto als een uitstekend technicus en politicus. Hij was gewoon overweldigd door zijn taken”, denkt Marko. Het zou volgens hem daarom ook al ‘voldoende’ zijn geweest om een sportief directeur naast Binotto te zetten. “Met de nieuwe man, die veel andere banen heeft, zie ik een verzwakking voor Ferrari.

Het was een hectische periode op de teambazenmarkt, maar bij constructeurskampioen Red Bull is er niks veranderd. En dat zal ook zo blijven, verzekert Marko. “Alles blijft rustig voor ons”, benadrukt Marko. “We hebben al gesprekken gehad met onze nieuwe baas, de heer Mintzlaff, en men is het erover eens dat het geen zin heeft om een succesvol pakket als Red Bull Racing te herstructureren.”

Wel is er bij zusterteam AlphaTauri ‘behoefte’ aan herstructurering, meent Marko. “Dat was afgelopen jaar niet naar tevredenheid”, oordeelt de Oostenrijker. Bij Red Bull is er al het nodige veranderd met het overlijden van mede-oprichter Dietrich Mateschitz, maar veel gaat er nu niet meer veranderd worden. “De nieuwe baas heeft ons verzekerd dat hij alles zal laten zoals het was onder Mateschitz”, benadrukt Marko.