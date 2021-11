Helmut Marko denkt dat Red Bull steeds beter in vorm komt in de slotfase van het seizoen, en aast op een dubbelzege om een gat te slaan naar rivaal Mercedes.

Bij de constructeurs staat Red Bull namelijk één punt achter Mercedes, met 478.5 om 477.5. Bij de coureurs gaat Max Verstappen na zijn zege van zondag in Mexico met negentien punten aan kop. De Nederlander heeft er in totaal 312.5 verzameld, Lewis Hamilton 293.5.

Met twee zeges uit de laatste drie races, constateert Marko tegenover SpeedWeek dat het de goede kant opgaat voor Red Bull. “Onze vorm zit in de lift. Nu moeten we eigenlijk snel ook een dubbelzege pakken, om een gat naar Mercedes te slaan.”

Vertrouwen voor de vier resterende races heeft Marko ook genoeg. “Onze auto is overal snel”, durft hij dat wel aan. Zoals altijd is de Oostenrijker ook vol lof voor zijn oogappel Verstappen. “Na die geweldige inhaalactie van Max in de eerste bocht, hadden we alles onder controle. Max kon daarna wegrijden bij het veld.”

