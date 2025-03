Commentator en voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle nam geen blad voor de mond in zijn analyse van de prestaties van Lewis Hamilton in Melbourne. De zevenvoudig wereldkampioen beleefde een moeizame start van zijn Ferrari-avontuur. Na een weinig indrukwekkende kwalificatie scoorde hij uiteindelijk slechts één punt namens de Scuderia. Volgens Brundle hadden dat er veel meer moeten zijn.

“Je kunt zeggen dat Lewis Hamilton moest wennen aan zijn nieuwe stuurwiel en andere aspecten van de auto, maar hoe je het ook wendt of keert, dit was een teleurstellende start van zijn Ferrari-carrière”, schreef Brundle in een analyse voor Sky Sports. “Hij vertrok vanaf de achtste plek op de grid, achter zijn teamgenoot Charles Leclerc, en kon vervolgens geen potten breken in de openingsfase.”

‘Waarom zo onzeker?’

“Hij verloor wat terrein bij de eerste bocht”, zag de 65-jarige Brit. “Het voelde alsof hij daarna een eeuwigheid achter de Williams van Alex Albon heeft gereden. In de slotfase werd hij ingehaald in bocht negen door Oscar Piastri. Een indrukwekkende comeback van de Australiër, maar daardoor zakte Hamilton terug naar de tiende plaats”, benadrukte Brundle. De oud-coureur vond het vooral opmerkelijk dat Hamilton zoveel moeite had met race-ingenieur Riccardo Adami. “Ik begrijp niet waarom hij zo onzeker was in zijn communicatie”, vervolgde Brundle. “Adami probeerde gewoon nuttige informatie door te geven, maar Hamilton negeerde dit grotendeels. Dat is niet wat we van hem gewend zijn.”

LEES OOK: Toto Wolff keek ook naar Hamilton in Melbourne: ‘Alsof we drie coureurs hadden’

“De Ferrari-droom viel pas echt in duigen toen ze het erop waagden om op droge banden op de baan te blijven”, doelde Brundle tot slot op de laatste fase van de race. “Dat heeft beide coureurs veel posities gekost. Mede daardoor verlaat Ferrari deze eerste race van het nieuwe seizoen als zevende in het constructeurskampioenschap.”

Lees hier alles over de aankomende GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.