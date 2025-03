Toto Wolff hield Lewis Hamilton nauwlettend in de gaten tijdens diens Ferrari-debuut in Australië. De Britse vedette koos na twaalf jaar bij Mercedes voor een nieuwe uitdaging bij de Scuderia. Hoewel Wolff nu een nieuwe line-up heeft met George Russell en Andrea Kimi Antonelli, viel hij in Melbourne terug in een oude gewoonte en keek hij ook naar ‘derde coureur’ Lewis Hamilton.

Bij Mercedes zijn ze duidelijk nog niet gewend aan het feit dat Hamilton nu uitkomt voor Ferrari. Toegegeven, na twaalf jaar samenwerking met de Britse oud-kampioen is het even wennen om hem als concurrent te beschouwen. Daarom kon teambaas Toto Wolff het tijdens de seizoensopener in Australië niet laten om af en toe ook de prestaties van Hamilton in de gaten te houden. Voor de Oostenrijker voelde het af en toe alsof hij drie coureurs op het circuit had.

‘Hij is ook gewoon een concurrent’

“Toen ik naar de schermen keek, leek het alsof we drie coureurs hadden,” grapte hij tegenover de media in Melbourne. “Ik keek naar Russell, ik keek naar Antonelli, maar ik keek ook naar Hamilton. Dan besef je ineens dat hij eigenlijk voor Ferrari rijdt en niet meer voor ons. Hij heeft zo lang voor ons geracet dat je niet zomaar kunt zeggen: ‘Hij is weg, het kan me allemaal niets meer schelen.’ We geven nog steeds veel om hoe het met hem gaat. Maar dat gezegd hebbende, is hij op de baan gewoon een concurrent en moeten we hem verslaan.

Voorlopig is dat gelukt. Hamilton kwam niet verder dan een teleurstellende tiende plaats op Albert Park Circuit, wat hij zelf ook erkende als een tegenvallend Ferrari-debuut. Mercedes deed daarentegen wél goede zaken. Mede dankzij de podiumplaats van George Russell en de indrukwekkende vierde plaats van Andrea Kimi Antonelli staan de Duitsers op de gedeelde eerste plaats in het constructeurskampioenschap.

Lewis Hamilton in gesprek met Toto Wolff tijdens een van zijn laatste Grands Prix voor het team van Mercedes (Getty Images)

