Het onderzoek van de FIA naar het verloop van de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi loopt nog, toch lijkt het al zo goed als zeker dat er dit jaar meer ondersteuning komt voor wedstrijdleider Michael Masi.

Onlangs liet Red Bull-teambaas Christian Horner doorschemeren dat de rol van de wedstrijdleider binnen de Formule 1 een belangrijk gespreksonderwerp was voor de FIA. Eén ding was daarbij duidelijk: de wedstrijdleider moet beter ondersteund worden.

Lees ook: Horner: ‘Wedstrijdleider zal beter ondersteund worden’

En die steun komt er mogelijk. Motorsport.com meldt namelijk dat wedstrijdleiders van andere autosportdisciplines rollen zouden kunnen vervullen zodat Michael Masi zich op zijn taken als wedstrijdleider kan richten. Zo zouden WEC-wedstrijdleider Eduardo Freitas, Niels Wittich van de DTM en Scott Elkins van de Formule E door de FIA betrokken worden bij de Formule 1-races ter ondersteuning van Masi. Daarbij zou Wittich dan een operationele rol spelen terwijl Freitas vanuit een remote garage als een soort VAR kan fungeren.

Mogelijk gaat het een stap verder dan de ondersteuning voor Masi. Zijn positie staat namelijk onder druk vanwege zijn handelen in Abu Dhabi. De FIA sloot niet uit dat er een vervanger aangesteld zou kunnen worden. De kandidaat die volgens de geruchten dan op poleposition staat is Eduardo Freitas, die al jarenlang de wedstrijdleider van het World Endurance Championship is.

De FIA presenteert deze maand de bevindingen van de gedetailleerde analyse aan de F1 Commission. Op 18 maart, de dag van de eerste twee vrije trainingen in Bahrein, wordt vervolgens bekendgemaakt of en welke besluiten er zijn genomen naar aanleiding van dit onderzoek.

Lees ook: ‘FIA kijkt naar structuur wedstrijdleiding, Masi mogelijk vervangen’

FIA’s hoofd van single-seaters, Peter Bayer, liet al weten dat de FIA kijkt naar een andere structuur bij de wedstrijdleiding. “We kijken naar de mogelijkheid om de verschillende taken van de wedstrijdleider, die ook de sportief directeur en de veiligheids- en baanafgevaardigde is, te verdelen. Het was gewoon simpelweg te veel. Deze rollen zijn verdeeld over meerdere mensen. Dit verlicht de lasten van de wedstrijdleider”, aldus Bayer.