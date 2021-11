Michael Masi, de wedstrijdleider van de Formule 1, draait er niet omheen dat er nog veel werk gedaan moet worden aan het circuit in Saoedi Arabië voor de Grand Prix gehouden kan worden. Na een inspectie enkele weken geleden heeft hij er echter wel vertrouwen in dat de race gewoon door kan gaan.

Dat vertelt Masi, die als wedstrijdleider en safety delegate ook verantwoordelijk is voor het keuren van de circuits, The-Race. “Ik ben er enkele weken geleden geweest. Er gebeurt veel, wordt veel werk tegelijkertijd gedaan”, zegt Masi over zijn bezoek aan Saoedi-Arabië.

De FIA en Formule 1 worden continu van updates voorzien en hoewel Masi erkent dat er ook nog veel werk te doen is – ‘daar hoeven we niet omheen te draaien’ – is hij ervan overtuigd dat alles gereed zal zijn voor als de Formule 1 over een kleine vier weken in Saoedi-Arabië neerstrijkt. “Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat de race door kan gaan.”

Lees ook: Jeddah Corniche Circuit is nog een bouwput: ‘Maar op tijd klaar voor GP Saoedi-Arabië’

Dat het Jeddah Corniche Circuit aan alle veiligheidseisen zal voordoen, lijdt ook geen twijfel voor Masi. Uiteindelijk is dat ook wat belangrijk is voor de FIA als autosportbond. Hoe de omgeving rondom het circuit eruit ziet, staat daar los van.

Masi weet hoe het werkt

Masi heeft zelf ook ervaring met het inderhaast opleveren van een circuit. Hij maakte dit in 2010 van dichtbij mee met de eerste Grand Prix in Zuid-Korea. Masi hielp destijds met het trainen van de marshals en opzetten van de organisatie. “Dat was een enorme uitdaging”, vertelde hij FORMULE 1 Magazine recentelijk.

Lees ook: Het licht is aan in Jeddah: zo ligt circuit Saoedi-Arabië er nu bij

‘Elke dag is een race’

Volgens Oliver Liedgens, namens circuitbouwer Hermann Tilke de projectleider in Saoedi-Arabië, gaat de klus ook gewoon geklaard worden. “Elke dag is hier een race, maar het gaat lukken”, vertelt hij FORMULE 1 Magazine. “Er wordt door iedereen ontzettend hard gewerkt.”

In FORMULE 1 Magazine nr. 16 lees je een uitgebreide reportage van ons recente bezoek aan Jeddah. FORMULE 1 Magazine nr. 16 ligt donderdag in de winkel of bij abonnees op de mat.