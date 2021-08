Het was een ongekend beeld in de Hongaarse Grand Prix: bij de herstart stond slechts één auto op de grid, de Mercedes van Lewis Hamilton. Volgens wedstrijdleider Michael Masi was de startprocedure, met de aftellende rode lampen, ook ingezet als er geen enkele auto op de grid had gestaan.

De Grand Prix van Hongarije werd stilgelegd na de chaos in de openingsronde. Valtteri Bottas verremde zich en zorgde voor een kettingbotsing waarbij Lando Norris, Max Verstappen en Sergio Pérez betrokken raakten. Niet veel later knalde Lance Stroll vol in de zijkant van de Ferrari van Charles Leclerc, waarna ook Daniel Ricciardo geraakt werd. Kortom, het was complete chaos en de baan lag bezaaid met scherpe onderdelen.

De race begon nog onder natte omstandigheden, maar tijdens de opruimwerkzaamheden begon het circuit al op te drogen. Bij de opwarmronde voor de herstart voorspelde George Russell al dat iedereen naar binnen zou gaan om de intermediates te verruilen voor slicks. Dat gebeurde ook, op één coureur na. Lewis Hamilton besloot wel naar de grid te rijden voor de herstart. Het zorgde voor het unieke beeld van de Mercedes-coureur die als enige echt een start deed. De rest van het veld moest wachten bij de uitgang van de pitstraat.

Wedstrijdleider Michael Masi had nog nooit zo’n situatie bij de herstart meegemaakt, maar zegt dat de startprocedure gewoon was ingezet zelfs al stond er geen enkele auto op de grid. “Het had dan gewoon dezelfde startprocedure geweest”, zegt Masi. “We zouden de lampen activeren wanneer de laatste auto de pits inreed, de vijf rode lampen zouden aan en dan weer uit gaan. Wanneer ze uit gingen, zou de pitstraat geopend worden”, legt de Australiër uit.

“Ongeacht het aantal auto’s”, voegt Masi nog toe over de herstart. “Want in principe is de rest van de race op dat moment nog niet hervat, en dat is het punt waarop alles beoordeeld moet worden. Ik heb dit nog nooit meegemaakt! Het was een beetje anders”, aldus de understatement van de wedstrijdleider.