De kritische opmerkingen van Fernando Alonso legt volgens wedstrijdleider Michael Masi ‘geen extra druk’ op de stewards. De Spanjaard beweerde dat er ‘andere regels gelden voor bepaalde coureurs’, maar Masi wuift dat weg: “De regels zijn voor iedereen hetzelfde.”

Voorafgaand aan het raceweekend in Turkije kreeg Alonso op donderdag nog wat vragen over zijn sluwe tactiek in Rusland. Bij de start ‘miste’ hij bocht 2 en ging hij op volle snelheid door de baanomleidingen en won hij wat posities op de baan. De Spanjaard gaf aan dat hij dat met opzet deed om te zien hoe erop gereageerd zou worden. Dat hij vragen kreeg, bewees volgens hem ‘veel dingen’ en hij was ook niet blij met het optreden van de stewards dit jaar, ook omdat hij in Oostenrijk door meerdere coureurs, die naast de baan gingen, werd ingehaald en zij onbestraft bleven. “Er gelden andere regels voor sommige coureurs”, stelde hij. Hij insinueerde even later dat het dan ook met nationaliteit te maken had, waarbij coureurs van Britse afkomst milder worden bestraft dan andere coureurs. Hij zei dat nadat Lando Norris in Rusland geen tijdstraf kreeg voor het rijden over de witte streep bij de pit entry, terwijl Yuki Tsunoda in Oostenrijk tweemaal bestraft werd voor datzelfde vergrijp.

Volgens wedstrijdleider Michael Masi veranderen Alonso’s kritische opmerkingen echter niks aan de manier waarop de stewards handelen. “Alle coureurs hebben het recht op hun eigen meningen en opmerkingen, zowel intern of in de media, en dat is prima”, zegt Masi. “De regels zijn voor iedereen hetzelfde. Het is waarschijnlijk een van die gevallen waar hij het recht heeft op zijn eigen mening, maar wij bekijken en beoordelen alle incidenten op basis van wat er daadwerkelijk gebeurde.”

“We hebben het geluk dat we het hele jaar door een zeer goede groep stewards hebben en ik kan je vertellen dat het op geen enkele manier extra druk op hen legt”, verzekert Masi.

Foto: BSR Agency