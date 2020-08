Masi over tijdstraf Pérez en Kvyat: ‘Hebben besproken dat we streng zouden optreden’

Michael Masi heeft uitleg gegeven bij de straffen van Sergio Pérez en Daniil Kvyat. Beiden kregen tijdens de Spaanse GP een tijdstraf van vijf seconden voor het negeren van blauwe vlaggen. “Dit is na de eerste race van het seizoen besproken.”

Coureurs krijgen blauwe vlaggen, blauwe lichtpanelen en een melding op het dashboard te zien wanneer een andere coureur, die op het punt staat hen te op een ronde te zetten, binnen 1,2 seconden komt. Op dat moment moet de achterligger “de volgende coureur toestaan om in te halen bij de eerstvolgende mogelijkheid”, zo valt te lezen in de officiële richtlijnen voor de race van afgelopen weekend.

Sergio Pérez en Daniil Kvyat overtraden die regel tijdens de Spaanse GP. Zowel de Mexicaan als Rus negeerde de blauwe vlaggen van bocht 6 tot aan bocht 1 de volgende ronde. Het kwam beiden op een tijdstraf van vijf seconden te staan. “Dat is iets dat we hebben besproken tijdens de drivers briefing na de eerste race in Oostenrijk”, vertelt racedirecteur Michael Masi aan RaceFans. “Op de bijeenkomst van de coureurs voor de Grand Prix van Steiermark werd besproken dat er dit jaar veel meer strenger zou opgetreden worden op het naleven van de blauwe vlaggen.”

“Dit is de eerste keer dat we zien dat er twee auto’s zijn die bestraft worden, maar de reglementen zeggen dat ze de andere auto effectief hadden moeten laten passeren bij de eerstvolgende mogelijkheid“, legt Masi uit. “Er zit een zekere marge op de regel , maar deze twee waren duidelijk overdreven en ik heb ze door ook doorgegeven aan de stewards”, besluit de Australiër.



