Rondje buitenlandse media: ‘Schamele troost’ voor Bottas, ‘GP zo saai als regenachtige winterdag’

FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de Grote Prijs van Spanje hebben de internationale media aandacht voor de frustraties van Vettel bij Ferrari, Verstappen als enige uitdager van Hamilton en de niet erg spannende Spaanse GP.



In Engeland krijgt Lewis Hamilton lof voor zijn foutloze rit naar de overwinning. Ook zijn teamgenoot, Valtteri Bottas, krijgt aandacht, zij het voor een compleet andere reden. “Bottas, die aan het einde vers rubber kreeg, greep het punt voor de snelste ronde, een schamele troost. Als Bottas zich niet profileert, zal het seizoen aan levendigheid ontbreken”, stelt The Daily Mail.

Het Franse L’Équipe benoemde Lewis Hamilton tot man van de race, met vlak achter hem Sebastian Vettel. “Hij is misschien ‘slechts’ zevende geëindigd, maar gezien zijn problemen sinds het begin van het seizoen voelt dit bijna als een overwinning voor de Duitser.” De negatieve uitschieter van de Spaanse GP voor de Franse sportkrant? De Spaanse GP zelf. “Er viel net zoveel te beleven op het Circuit de Catalunya als op een regenachtige zondagmiddag in de winter. De inhaalacties waren zeldzaam en vaak het gevolg van versleten banden of voorafgegaan door een pitstop. Dat leidde nooit tot felle gevechten om zijn positie”, aldus L’Équipe.

Ook in zijn thuisland heeft men oog voor de prestatie van Sebastian Vettel. “Overwinning op de zevende plaats”, kopt het Duitse Bild. “Net als vorige week op Silverstone waren er discussies over de juiste strategie in Barcelona, maar deze keer overrulede de viervoudig wereldkampioen zijn team en besloot hij, met risico, zelf maar één keer banden te wisselen. En met succes! Met oude rubbers vecht Vettel zich nog naar de zevende plaats”, schrijft het Duitse dagblad.

In Italië is er, zoals verwacht, kritiek op Ferrari. De prestatie van Mercedes en Hamilton wordt dan weer omschreven als ‘perfect’. “Lewis Hamilton is niet te stuiten, Mercedes reed gewoon perfect: als die combinatie klopt, is er geen houden meer aan”, schrijft La Gazzetta dello Sport. “Qua bandenmanagement heeft Hamilton de steeds indrukwekkende Verstappen ditmaal beantwoord. Verstappen is met zijn Red Bull wel als enige in staat om de zwarte Zilverpijlen het leven zuur te maken”, oordeelt de roze krant.

