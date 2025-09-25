Felipe Massa staat aan de vooravond van zijn rechtszaak rondom Crashgate, het schandaal dat in 2008 de Formule 1-wereld op zijn kop zette. De Braziliaanse coureur verloor mede door het mislopen van punten tijdens de inmiddels beruchte GP Singapore de wereldtitel dat jaar aan Lewis Hamilton. Massa sleept daarom nu Bernie Ecclestone, de FIA en de FOM voor de rechter: ‘Hun acties waren onacceptabel’.

Felipe Massa verloor in 2008 nipt de wereldtitel aan toenmalig McLaren-coureur Lewis Hamilton. De Braziliaan kwam tijdens zijn thuisrace in São Paulo net één puntje tekort in zijn jacht op de winst in het kampioenschap. De Braziliaanse GP was enkele weken na de GP Singapore, waar het inmiddels beruchte Crashgate-schandaal plaatsvond. Tijdens de race op het Marina Bay Street Circuit kreeg Renault-coureur Nelson Piquet jr. de opdracht om zijn bolide opzettelijk in de muur te zetten en zo een safety car te veroorzaken. Teamgenoot Fernando Alonso kon zo de winst pakken.

Massa lag ten tijde van de crash van Piquet jr. aan de leiding van de race. Hij viel vervolgens door de chaos tijdens de daarop volgende pitstop helemaal terug naar plek dertien. De punten die de Braziliaan tijdens de GP Singapore misliep, zorgden er uiteindelijk voor dat Massa de titelstrijd aan Hamilton verloor. Jaren later sleept Massa de FIA, de FOM en Bernie Ecclestone – destijds nog de baas van de koningsklasse – voor de rechter. Ecclestone zei eerder in een interview met F1-Insider namelijk te hebben geweten van de ware aard van Crashgate. Hij besloot echter toentertijd, samen met de andere F1-autoriteiten, geen actie te ondernemen om de autosport te beschermen.

‘Zulke acties zijn onacceptabel’

De rechtszaak begint op 28 oktober. Massa hoopt aan de vooravond van het proces op een ‘eerlijke uitkomst’ en belooft alvast ‘tot het uiterste te gaan’. “Het nemen van verantwoordelijkheid is essentieel om fraude in de toekomst te voorkomen”, vertelt Massa over zijn doel met de rechtszaak tegen The Times.

“Degenen die belast zijn met de bescherming van de sport hebben hun plichten rechtstreeks geschonden en zij mogen niet profiteren van het verbergen van hun eigen wangedrag. Zulke acties zijn onacceptabel in elk aspect van het leven, maar vooral in een sport gevolgd door miljoenen, inclusief kinderen. We zullen doorgaan tot het uiterste om zo een eerlijke uitkomst te bewerkstelligen. Voor mijzelf, voor de autosport in Brazilië en voor de sport in het algemeen.” Massa eist 82 miljoen dollar aan schadevergoeding, omgerekend zo’n 69 miljoen euro.

