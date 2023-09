Felipe Massa hoopt dat zijn oude team Ferrari hem zal steunen in zijn rechtszaak over de uitslag van 2008. De Braziliaan stelt dat de titel dat jaar aan hem en Ferrari toebehoort. Massa zelf beschrijft zijn rechtszaak als een ‘strijd voor gerechtigheid’.

Ten tijde van het crashgate-schandaal van 2008 reed Massa voor Ferrari. Massa verloor de titel dat jaar met slechts één punt achterstand op Lewis Hamilton. In de lezing van Massa heeft crashgate hem de titel ontnomen, maar daar was op dat moment niets meer aan te doen omdat het hele schandaal pas een jaar later bekend werd.

Op advies van de advocaten van Ferrari besloot Massa in 2009 toen niets met de zaak te doen. Inmiddels is er echter nieuwe informatie aan het licht gekomen, waardoor Massa toch nog de rechtszaak aan heeft gespannen. Massa hoopt daarmee de uitslag van 2008 aan te passen, zodat hij met terugwerkende kracht alsnog de kampioen wordt van dat jaar. Daarbij kan de Braziliaan wel wat hulp van zijn oude team gebruiken.

“Ik weet maar één ding zeker: die titel is van mij, en het is de zestiende coureurstitel van Ferrari”, zegt Massa bij het TV programma TG1. “Ik heb een erg goed team van advocaten in de arm genomen. We zullen alles op alles zetten om gerechtigheid voor de sport te behalen. Ik snap niet waarom we een overduidelijk geval van manipulatie niet goed kunnen analyseren, of het nou een, twee of vijftien jaar later is. Op dit moment heb ik nog geen steun ontvangen van Ferrari, maar ik reken wel op hun hulp. Ik ben optimistisch. Ik zal tot het einde door blijven vechten voor gerechtigheid.”

Een opvallend detail aan deze hele zaak is dat Massa’s teambaas in 2008 Stefano Domenicali was. Tegenwoordig is Domenicali de CEO van de Formule 1. Domenicali zal dus de Formule 1 moeten vertegenwoordigen in de rechtszaak die Massa tegen de Formule 1 aanspant.

