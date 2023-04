Felipe Massa zou stappen hebben ondernomen om de wereldtitel aan te vechten die Lewis Hamilton in 2008 heeft behaald. Volgens Motorsport.com heeft de Braziliaan inmiddels een college van advocaten opgesteld, maar wil hij verder niets kwijt over de zaak.

We spoelen even vijftien jaar terug in de tijd. Massa, die vandaag zijn 42e verjaardag viert, mist in 2008 op een haar na de wereldtitel. Lewis Hamilton gaat er namelijk op het allerlaatste moment van de allerlaatste Grand Prix van het seizoen met de winst vandoor. Saillant detail van dit kampioenschap is de beruchte Crashgate. Renault-baas Flavio Briatore liet zijn tweede coureur Nelson Piquet jr met opzet een crash veroorzaken. Hierdoor kon teamgenoot Fernando Alonso op tactische wijze de Grand Prix van Singapore op zijn naam schrijven. Dit werd pas in 2009 bekend en destijds was er de regel dat een wereldkampioenschap na de FIA-prijsuitreiking aan het einde van het jaar onaantastbaar was.

Lees ook: Piquet junior over crashgate: ‘Renault behandelde mij als een hond’

Bernie Ecclestone liet zich echter onlangs ontvallen dat hij, net als de FIA, al in 2008 op de hoogte was van Crashgate. Ze wilden de Formule 1 destijds niet in een kwaad daglicht stellen en een groot schandaal voorkomen. Wat hem betreft, had de uitslag van deze race in Singapore eigenlijk geschrapt moeten worden waardoor Massa de terechte kampioen zou zijn van dat jaar. Reden genoeg voor de voormalig Ferrari-coureur om juridische stappen te nemen. “Het is triest, je weet dat het gestolen is. Het resultaat van deze race had geschrapt moeten worden en ik zou dan een titel hebben. Ik heb uiteindelijk het meeste verloren door deze uitkomst.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel. In deze extra dikke Classic Special boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews over 100 jaar Grand Prix-racing. Met onder meer:

De allereerste overwinning van Ayrton Senna

Het Formule 1-avontuur van Jan Lammers

James Hunt: de laatste playboy racer

Reportage: bad boys in de Formule 1

Foto’s: De mooiste liveries door de jaren heen

Reportage: De horrorcrash van Jackie Stewart

Eregalerij: de mooiste foto’s van de grootste kampioen

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."