De Braziliaan Nelson Piquet junior heeft gereageerd op het Crashgate-schandaal van 2008. Zijn landgenoot Felipe Massa liet eerder deze maand weten mogelijk naar de rechter te stappen om alsnog ‘zijn’ wereldtitel van dat jaar te claimen ten koste van Lewis Hamilton.

Massa greep dat jaar ternauwernood naast de wereldtitel, waarbij achteraf gezien de Grand Prix van Singapore een bepalende rol speelde. In die race manipuleerde Nelson Piquet junior de uitslag van de race om zijn teamgenoot Fernando Alonso te helpen. Hij deed dat door opzettelijk te crashen.

“Veel mensen vragen me of ik het opnieuw zou doen en natuurlijk is het antwoord nee”, vertelt Piquet in de Pelas Pistas podcast naar aanleiding van de recente ontwikkelingen. Hij maakt duidelijk dat hij destijds door de teamleiding van Renault zwaar onder druk was gezet, werd gepest en ‘als een hond’ werd behandeld. “Ik kreeg altijd te horen: dit is je laatste kans. Ik zag mijn droom, waar ik mijn hele leven mee bezig was geweest, verkeerd gaan”, aldus Piquet junior.

Nadat de teamleiding destijds had besloten om zijn contract te verbreken, besloot Piquet junior alsnog openheid van zaken te geven. “Ik zei: ‘Dat kun je niet doen’, maar dat kon ze niets schelen en ze behandelden me als een hond. Toen zei ik: ‘Ok, omdat jullie me eruit schoppen en denken dat ik afval ben, moeten we alles duidelijk maken en toen wist iedereen van het verhaal.”

De ware toedracht van zijn crash in Singapore kwam pas in 2009 aan het licht, maanden nadat Lewis Hamilton tot wereldkampioen was uitgeroepen. Bernie Ecclestone, de toenmalige F1-baas, beweerde onlangs echter dat de FIA al langer op de hoogte was van de achtergronden van het incident. Men besloot het geheim te houden om de integriteit van de sport te bewaren.