Felipe Massa kiest ervoor om niet naar de Grand Prix van Brazilië te gaan. Er heerst een wat gespannen sfeer tussen Massa en de Formule 1 vanwege de lopende rechtszaak.

Enkele weken terug bracht Massa in een uitgebreid verhaal nog een eerbetoon aan Interlagos. Het eerstvolgende circuit dat de Formule 1 aandoet. Het thuiscircuit van Massa. En ook het circuit waar de Braziliaan in 2008 anderhalve minuut lang wereldkampioen was, voordat Lewis Hamilton op het laatste nippertje nog een plekje wist te winnen en genoeg punten behaalde voor zijn eerste wereldtitel.

Sinds die race is er veel gebeurd met betrekking tot Massa en de Formule 1. De Braziliaan spant een rechtszaak aan rondom de titelstrijd van 2008 omdat de FIA en de Formule 1 doelbewust het crashgate-schandaal geheim hielden. Dat heeft de relatie tussen Massa en de leiding van de Formule 1 op zijn zachtst gezegd enigszins bekoeld. Massa is als ambassadeur van de sport en het karten in Brazilië vaak te gast bij de races, maar ook dat is dit jaar ietwat teruggeschroefd.

“Het enige wat ik weet is dat de Formule 1 me had verzocht om niet naar de race op Monza te gaan”, zegt Massa in gesprek met Motorsport.com. “Ik zou ook naar Japan gaan, maar ik ben niet gegaan. Over Brazilië: daar is niks over gezegd. We hebben geen contact gehad sinds dat moment voor Monza, dus…”

Massa zou nog gewoon op eigen gelegenheid naar de race in Brazilië kunnen gaan, maar daar voelt de oud Ferrari-coureur ook niet zoveel voor. “Waarschijnlijk niet. Ik zou alleen naar races gaan als ambassadeur. Ik heb alle respect voor de juridische situatie die op dit moment speelt, dus ik ga niet vanwege wat er speelt. Maar er is ook geen uitnodiging geweest en geen gesprek over mijn werk als ambassadeur.”

