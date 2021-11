Oud-Formule 1-coureur Felipe Massa zegt dat Max Verstappen zijn favoriet is voor de titel. Niet alleen omdat hij goed om kan gaan met de druk, maar ook omdat het ‘belangrijk is dat een nieuwe coureur wereldkampioen wordt’.

Max Verstappen en Lewis Hamilton ontlopen elkaar dit seizoen nauwelijks. De twee hebben al vele spannende duels gehad en met nog vijf races te gaan ligt het kampioenschap nog helemaal open. Verstappen verdedigt een voorsprong van twaalf punten in de jacht op zijn eerste wereldtitel terwijl Hamilton in die laatste races alsnog dat gat hoopt te overbruggen voor zijn achtste wereldtitel. Zo spannend als dit jaar is de titelstrijd al jaren niet meer geweest en dus houdt het de gemoederen in de paddock flink bezig. Iedereen heeft zo zijn eigen favoriet, ook oud-Formule 1-coureur Felipe Massa.

“Mijn favoriet is Verstappen”, zegt Massa tegen Speedweek. “Het is belangrijk dat een nieuwe coureur wereldkampioen wordt. Ik houd er niet van als dezelfde persoon altijd wint. Zodat we elkaar goed begrijpen: Hamilton verdient alle succes en is in alle opzichten een ongelooflijke coureur, maar ik steun Verstappen nog steeds. Hij en Red Bull Racing bevinden zich in een zeer goede uitgangspositie.”

“Max heeft bewezen dat hij druk niet erg vindt”, vervolgt de Braziliaan, die in 2008 bijna wereldkampioen werd. “En er is altijd druk – zowel voor de eerste als voor de laatste coureur. Ik zie een Verstappen die heel goed met druk weet om te gaan”, aldus Massa.

