Dat de Nederlandse Formule 1-fans reislustig zijn, is algemeen bekend. Steeds vaker kleuren de tribunes rond de Europese circuits oranje, maar de Verstappen-gekte lijkt nu ook over te waaien naar de Grands Prix die wat verder weg worden verreden.

Tekenend voorbeeld is de Grand Prix van Abu Dhabi. De traditioneel laatste Grand Prix van het seizoen was voorheen nou niet echt een race waar veel Nederlanders voor warmliepen. Afgelopen seizoen vormde echter een uitzondering. Onder de bezoekers van de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021 waren zo’n vijfduizend Nederlanders, veel meer dan gebruikelijk. Toch hadden veel meer landgenoten getuige kunnen zijn van Verstappens titelrace, als er meer vliegtickets beschikbaar waren geweest.

Motorsport Images

Vergelijkingssite Vliegennaar.nl zag in aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi een ‘explosieve vraag’ naar vliegtickets richting het emiraat. De zoekvraag naar vluchten naar Abu Dhabi lag in de maand november maar liefst 938 procent hoger dan een maand eerder. Volgens Vliegennaar.nl ‘visten tienduizenden fans’ in hun zoektocht naar tickets ‘achter het net’. Dat had alles te maken met een gebrek aan last minute vluchten. Waren die er wel geweest dan had Verstappen zijn titel in aanwezigheid van een nog groter contingent Nederlanders kunnen vieren.

