Max Verstappen won zondag met ogenschijnlijk gemak de GP van Japan. Middels zijn eerste overwinning in het jubileumseizoen van 2025 is de viervoudig wereldkampioen titelrivaal Lando Norris tot op één punt genaderd. De buitenlandse media genoten van een nieuwe masterclass van Verstappen, die – gedurende een ietwat saaie race – opnieuw bewees dat hij de allerbeste coureur van het moment is.

Zelfs in de Britse pers kon men niet om Max Verstappen heen na zijn feilloze zege in Japan. Concurrent Lando Norris slaagde er 53 ronden lang niet in om hem voorbij te steken. Even leek hij hem in de pitstraat in te kunnen halen, maar na een kort uitstapje op het gras berustte Norris opnieuw in plek nummer twee. “Verstappen doet al jarenlang de meest bijzondere dingen, maar dat hij de feitelijk snellere McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter zich hield was voor iedereen verrassend”, verklaart The Daily Mail.

LEES OOK: RaceReport GP Japan: Perfecte voorstelling van Max Verstappen

“De beste coureur van zijn generatie laat niets aan het toeval over”, vervolgt het verslag. “Zelfs niet als zijn auto verre van de snelste is, zelfs niet als hij geen teamgenoot heeft die in dezelfde regionen rijdt om hem te ondersteunen”, concluderen de Britten. “Dit was een Max Masterclass.” Bovendien zou Verstappen met zijn zege in Japan ‘een waarschuwingsschot’ hebben afgevuurd. Te midden van alle berichten over de vermeende dominantie van McLaren zou de Nederlander bewezen hebben dat we hem nooit mogen uitvlakken voor de titel.

‘Verstappen is een monster’

Ook Marca publiceerde een loftuiting voor Verstappen. “Een monster”, zo dopen de Spanjaarden de Nederlandse winnaar. “Max behaalde een majestueuze overwinning in Japan. Hij had niet de snelste auto over één ronde en ook niet de beste racesnelheid, maar hij was de veel snellere McLarens op alle vlakken de baas. Voor Verstappen was het zaak dat hij de RB21 op de eerste plaats zou houden. Nota bene een auto waarmee een ander niet hoger zou eindigen dan P5. Dat is de kracht van een viervoudig kampioen.”

Bij La Gazzetta Dello Sport klinkt eenzelfde geluid. Verstappen ‘profiteerde optimaal’ van de eerste startplek. “Zaterdag reed hij al een rondje van een echte kampioen”, aldus de Italiaanse redacteur van dienst. “De Nederlander verzilverde zijn poleposition met een race waarin hij, in een inferieure auto, de kracht en klasse had om McLaren af te troeven.”

’Gelukje voor Verstappen’

Alleen bij onze Oosterburen klonk een heel ander geluid. Volgens het Duitse BILD ging het in de 21ste ronde bijna mis toen Verstappen en Norris een botsing in de pitstraat op nippertje konden voorkomen. De Duitsers wachtten op een straf voor de Nederlandse Red Bull-coureur. “Verstappen duwt hem van de baan, Norris’ auto belandt in de berm en de Brit verliest tijd.” Een ‘agressieve’ actie, aldus BILD.

LEES OOK: ‘Max is foutloos, dat wordt irritant voor McLaren’

Daarbij zijn de Duitsers van mening dat Piastri nog een gevaar had kunnen vormen voor Verstappen. De Australiër eindigde als derde, maar leek – met name in de slotfase – sneller dan Norris. Toch dwong de teamleiding geen wissel af. “Waarom deed McLaren dat?”, reageert BILD. “Een gelukje voor Verstappen, die voor de vierde keer op rij in Japan wint en de achterstand op Norris in het kampioenschap terugbrengt tot één punt.”

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.