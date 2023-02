Max Verstappen heeft een positief gevoel overgehouden aan de tweede testdag op het circuit van Bahrein. De Limburger van Red Bull noteerde vrijdagmiddag op mediums de tweede tijd van de dag, achter de Chinees Zhou. Verstappen stond wel ruim een uur stil door een olielek.

“Vandaag concentreerden we ons op de kleinere details en maakten we kleine stapjes”, vertelde Verstappen na afloop. “Opnieuw reageerde de auto goed op alles wat we deden. We hebben veel geleerd voor komend weekend en natuurlijk ook voor toekomstige races. Ik ben erg tevreden over de testperiode. Elke keer als ik in de auto stapte voelde ik me comfortabel en kon ik meteen pushen.”

Verstappen: “Het is een grote verdienste van iedereen in de fabriek, die de hele winter en zelfs vorig jaar heeft gewerkt aan de auto die we nu hebben. Het is geweldig om hem op de baan te zien en hoe hij zich gedraagt. We zullen moeten zien hoe snel we volgende week zullen zijn, maar ik heb een positief gevoel.”

Verstappen komt zaterdag op de laatste testdag in Bahrein niet meer in actie. Dan mag zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez de hele dag testen. De eerste race staat volgende week zondag op het programma, ook in Bahrein.

