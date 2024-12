Het tiende (jubileum)jaar in de Formule 1 zit erop, Max Verstappen sloot het af met zijn vierde titel. Hij kijkt er met trots en voldoening op terug, al was het turbulent. “Iedereen bleef hard doorwerken ondanks die, zeg maar, chaos.”

Monza, begin september. Max Verstappen lost het duidelijkste waarschuwingsschot van het jaar. “De rijders- en constructeurstitel zijn op dit moment allebei niet realistisch”, zo verklaart hij na zijn zesde plaats, op bijna veertig seconden van winnaar Charles Leclerc. “Zoals het nu gaat zijn we op elk circuit slecht. Er moet iets gebeuren.” Red Bulls RB20 is volgens hem door het jaar heen veranderd in een ‘onbestuurbaar monster’.

In Het Jaar van Max, het laatste reguliere nummer van FORMULE 1 Magazine gaat de viervoudig wereldkampioen in een exclusief gesprek uitgebreid in op de problemen die Red Bull afgelopen jaar kende.

Max, je hebt met het team afgelopen seizoen moeilijke tijden gekend. Merk je dan iets van een andere teamdynamiek?

“Nou, waar ik wel trots op ben is het engineering team. Ook door alles wat er geschreven en gezegd werd. Iedereen is toch altijd gewoon hard blijven doorwerken zonder veel stil te staan bij alles, bij die chaos zeg maar. En dat is niet altijd even makkelijk, want elk persoon leest toch ook het internet. Ja, dat is zo. En je moet het uiteindelijk toch samen doen.”

Trok jij je die kritiek ook aan?

“Voor mij maakt het niet zoveel uit wat er van buitenaf wordt gezegd. Het gaat er gewoon meer om wat er gebeurt in het team, niet van mensen die niks met ons te maken hebben. Er is trammelant in het team geweest, honderd procent. Anders werd er ook niet over geschreven. Maar ik denk dat we het toch allemaal goed hebben kunnen oplossen tussen iedereen.”

Laat jij je intern dan horen? Word je dan echt boos als dingen niet goed gaan?

“Ik hoefde niet boos te worden. Maar ik denk wel dat iedereen op een gegeven moment wist hoe ik erin stond en wat belangrijk was voor het team.”

