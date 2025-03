Max Verstappen heeft donderdag in Melbourne een nieuwe sneer uitgedeeld aan de makers van de Netflix-hitserie ‘Drive to Survive’, die af en toe een loopje nemen met de waarheid. Hij zegt videoclips in zijn tijdlijn op X meteen te negeren.

Eerder deze maand reageerde Verstappen in een livestream van een sim-race al op het nieuwe seizoen van Drive to Survive. In één van de afleveringen doen de makers het voorkomen alsof Verstappen vorig jaar enorm baalde van Lando Norris’ eerste overwinning in Miami, terwijl de Nederlander zelf alleen maar ‘de beste tijd van zijn leven’ had na de zege van zijn vriend. “Blijkbaar was ik erg overstuur”, zei hij gekscherend.

Bij de FIA persconferentie in de aanloop naar de Australische GP in Melbourne werd Verstappen gevraagd wat hij ervan vindt dat ze het bij Netflix in de montage met de feiten niet zo nauw nemen. Verstappen, sarcastisch: “Dat verrast me niet.”

Dan: “Ik heb de afleveringen zelf niet gekeken, maar af en toe zie ik helaas via mensen die ik volg op X clipjes ervan voorbij komen in mijn tijdlijn. Je moet dan snel op ‘negeren’ klikken, zodat je ze daarna niet meer in je feed ziet. Nee, niet op blokkeren, want dat zien die mensen dan. Negeren is handiger.”

