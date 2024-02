Red Bull begint 2024 niet alleen als regerend wereldkampioen, maar ook met een gigantisch bonnetje. Het team van Max Verstappen was vorig jaar zo extreem dominant dat het komend seizoen een record gaat vestigen met het inschrijfgeld voor de Formule 1. Deelnemen aan de meest prestigieuze autosport op aarde was nog nooit zo duur!

Red Bull moest het voornamelijk hebben van Max Verstappen, die in 2023 werkelijk alle geschiedenisboeken herschreef. De inmiddels 3-voudig wereldkampioen reeg 575 WK-punten aan elkaar voor zijn laatste titel. Teamgenoot Sergio Perez deed daar nog eens 285 punten bovenop voor een totaal van 860 punten. Concurrent Mercedes kon daar met een score van ‘slechts’ 409 lang niet aan tippen.

Die winst is natuurlijk goed voor Red Bull. Sponsoren staan ongetwijfeld in de rij om met het Oostenrijkse team samen te werken en de waarde van het team kan alleen maar omhoog gaan. Toch heeft de dominantie van 2023 ook zijn nadelen. Het inschrijfgeld voor het komende Formule 1 seizoen wordt gebaseerd op de prestaties van vorig jaar, dus wacht Red Bull een aardige rekening.

Inschrijfgeld Red Bull

Ieder team begint het seizoen met een basisrekening van 657,837 dollar (610,910 euro). Voor ieder WK-punt dat in 2023 werd gescoord, komt daar nog eens 6575 dollar (6105 euro) bovenop. De winnaars van het constructeurskampioenschap moeten nog even extra diep in de buidel tasten: Red Bull wordt geacht 7893 dollar (7329 euro) voor elk punt te betalen.

Een snelle rekensom leert dat Red Bull de FIA 7,445,817 dollar (6,914,669 euro) verschuldigd is. Had Max af en toe iets langzamer moeten rijden? Bij de Engelse krant The Independent hebben ze alle facturen van de FIA nog even op een rijtje gezet.

Red Bull $ 7,445,817 of € 6,914,669 Mercedes $ 3,347,012 of € 3,108,252 Ferrari $ 3,327,287 of € 3,089,934 McLaren $ 2,643,487 of € 2,454,913 Aston Martin $ 2,498,837 of € 2,320,582 Alpine $ 1,446,837 of € 1,343,626 Williams $ 841,937 of € 781,877 Visa RB $ 822,212 of € 763,559 Stake F1 Team $ 763,037 of € 708,605 Haas $ 736,737 of € 684,181 Inschrijfgeld voor de Formule 1-teams op basis van 2023