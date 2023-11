Max Verstappen beleefde vanochtend een enerverende Grand Prix van Las Vegas, maar kon uiteindelijk toch nog soeverein zijn achttiende zege van het seizoen bijschrijven en zijn derde op Amerikaans grondgebied, na Miami en Austin. “Het was leuk daarbuiten, ik heb plezier gehad”, reageerde Verstappen over de boordradio, waarvan hij spontaan een paar seconden Viva Las Vegas van Elvis Presley meezong.

“Er gebeurde veel tijdens de race. Er waren veel mooie gevechten op de baan, ook dankzij DRS dat hier een grote rol speelde”, zei Max Verstappen na zijn triomf in de voorlaatste race van het seizoen. Hij toonde zich in de aanloop naar de race geen fan van de show naast de baan, maar erkende na de finish ruiterlijk dat met de show op de baan niets mis was. “Ik kijk ernaar uit om hier volgend jaar weer terug te komen en hopelijk eenzelfde resultaat te behalen.”

Max Verstappen: ‘In de slotfase kon ik flat-out’

Een tijdstraf van vijf seconden na zijn gevecht met polesitter Charles Leclerc bij de start en daarna schade bij een duel met George Russell, het kon de drievoudig wereldkampioen van Red Bull in Las Vegas niet van weer een zege afhouden. “Ik probeerde er bij de start meteen vol voor te gaan. Charles en ik remden allebei laat, maar ik miste wat grip bij het ingaan van de eerste bocht en ging daardoor iets te ver naar buiten, waarvoor ik een straf kreeg. Daardoor liep ik eerst even achter de feiten aan en moest ik de nodige auto’s inhale. Er gebeurde veel onderweg, maar in de slotfase kon ik flat-out. Even later na het contact met Russell had ik wat schade aan de voorvleugel van de auto, waardoor ik meer last kreeg van onderstuur. Maar gelukkig kon ik de race evengoed winnen”, keek Max Verstappen terug op racedebuut in Las Vegas.

