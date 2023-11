Max Verstappen heeft de Grand Prix van Las Vegas gewonnen. De overwinning kwam de Nederlander bepaald niet aangewaaid. Polesitter Charles Leclerc eindigt op plek twee, Sergio Pérez rondt het podium af.

Voorafgaand aan de race waren er zorgen over de grip op de baan. Met de lage temperaturen en de lange rechte stukken was er een goede kans dat men niet genoeg grip in de banden zou hebben tijdens de eerste ronde. Die angst bleek meteen terecht: vier verschillende coureurs verloren controle in de eerste bocht, wat leidde tot een virtual safety car. Twee rondes later kwam er al een volledige safety car. Lando Norris had totaal geen grip en vloog in een regen van vonken en debris van de baan af.

Verstappen en Leclerc bleven uit de malaise in de start, maar hadden wel hun eigen duel. Verstappen duwde de Ferrari-coureur naast de baan in een poging de leiding te pakken. Het leverde een straf op van vijf seconden. Normaal gesproken geen probleem, maar in dit geval had de wereldkampioen er wat meer moeite mee. Nog voor zijn pitstop werd Verstappen al ingehaald door Leclerc.

Opmars

Verder naar achteren stonden een paar grote namen die een inhaalrace moesten rijden. Sainz, Alonso en Pérez worstelden zich allemaal langzaam maar zeker naar voren, maar geen van hen ging zo snel naar voren als Lewis Hamilton. Aan die opmars kwam echter een abrupt einde in ronde 20. Hamilton en Piastri maakten contact, wat beiden een lekke band opleverde. Piastri kon meteen naar binnen, maar Hamilton moest nog langer doorrijden. Toen hij eindelijk de pitstraat bereikte, kwam hij weer naar buiten op de achttiende plek.

In de kopploeg was het intussen een stoelendans. Russell, Leclerc en Verstappen waren verder naar achteren gezakt en konden de strijd aangaan met hun concurrenten rondom plek vijf. Sergio Pérez intussen stond volledig verrassend op de eerste plek, terwijl Esteban Ocon als een razende stier de top tien binnenstormde.

Strijd om de leiding

Een duel tussen Verstappen en Russell ging met net iets te veel ellebogenwerk, waarvoor Russell een tijdstraf ontving. De hoeveelheid debris op de baan was reden genoeg voor een nieuwe safety car. Een drukte van jewelste in de pitstraat en een paar bijna-botsingen later staat Leclerc op de eerste plek, Pérez op twee, en Verstappen daar een stukje achter op plek vijf. En ondanks een fenomenaal staaltje stuurmanskunsten kon Leclerc niet voorkomen dat Verstappen uiteindelijk toch de leiding terugpakte.

Het leek even van kwaad tot erger te gaan voor Leclerc toen hij doorschoot en Pérez hem voorbijging. Maar zo gemakkelijk gaf de Monegask zich niet gewonnen. Net als hoe hij eerder de Red Bull van Verstappen aanviel, zette hij nu de tegenaanval op de andere Red Bull in. Alsof hij in de leer was gegaan bij Fernando Alonso, zette hij in de laatste ronde nog de tegenaanval in en greep hij op het laatste nippertje toch nog plek twee.

Achterin de top tien verkocht Albon zijn huid duur, maar het was tevergeefs. Sainz, Alonso en de Mercedes-coureurs gingen voorbij aan de Williams. Het circuit zou op papier goed moeten zijn voor de Williams-coureurs, maar daar was in de race niets meer van te zien. Ook Piastri en Gasly zakten in de slotfase weg, ondanks dat ze het merendeel van de race in de buurt van het podium reden. Nico Hülkenberg en Yuki Tsunoda vielen op de valreep nog uit met mechanische problemen.

