Max Verstappen kijkt al met al tevreden terug op de eerste seizoenshelft. Na een uitermate dominant seizoen in 2023 moest de regerend wereldkampioen het in de afgelopen maanden steeds vaker afleggen tegen de concurrentie. Geen ramp voor Verstappen, die stiekem wel had verwacht dat Red Bull dit jaar snelheid zou moeten inleveren. “Dat maakt het alleen maar mooier!”

LEES OOK: Vist Red Bull achter het net? ‘Had Sainz naast Verstappen gezet’

“Ik weet ook wel dat je nooit meer zo’n seizoen als vorig jaar gaat hebben”, zei Max Verstappen onlangs tegen F1TV. “Dus ik was hier al wel een beetje op voorbereid. Maar ik had niet verwacht dat we zo snel een omslag in performance zouden hebben in vergelijking met de andere teams.” De concurrentie nam de afgelopen maanden alleen maar toe. Waar eerst Ferrari de meest geduchte tegenstander leek te zijn, kreeg de Limburger het in de afgelopen weken vooral aan de stok met McLaren en Mercedes.

Door de toenemende competitiviteit van de andere teams hebben inmiddels zeven verschillende coureurs een Grand Prix gewonnen in 2024. De laatste keer dat dat gebeurde, was in 2012! “Ik denk dat niemand dat aan zag komen”, lachte Verstappen, “maar dat maakt het alleen maar mooier.”

‘We zijn geen robots’

“Veel mensen dachten dat het weer saai zou worden en dan komt zo’n seizoen als dit voorbij”, vervolgde hij. “Natuurlijk had ik meer willen winnen, maar uiteindelijk ben ik toch altijd in strijd met mezelf. Of ik nu twintig of dertig seconden voorop rijdt of echt in gevecht ben, dat gevoel is er altijd”, aldus de drievoudig wereldkampioen.

“Persoonlijk probeer je altijd het maximale er uit te halen”, legde Max Verstappen verder uit. “Of dat nu in gevecht is met anderen of niet, je probeert altijd de limiet op te zoeken. Maar soms moet je ook realistisch zijn en zit er gewoon niet meer in. Ook al is dat soms moeilijk te verteren, we zijn geen robots. Ik wist dat het niet makkelijk ging worden in vergelijking met vorig jaar. Maar we gaan er alles aan doen om weer op dat niveau terug te komen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)