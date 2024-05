Na een verhitte strijd in Imola staat kampioenschapsleider Max Verstappen aan de vooravond van de Grand Prix van Monaco. Verstappen wacht een ‘uitdagend’ weekend, zeker nu de marges tussen de coureurs steeds kleiner lijken te worden. Tijdens een persconferentie blikt de drievoudig wereldkampioen vooruit op ‘het kroonjuweel’ van de Formule 1.

Waar Verstappen in Imola nog op pole eindigde en uiteindelijk als eerste over de streep kwam, is de Grand Prix van Monaco andere koek. “Het is een compleet ander circuit”, vertelde de kampioenschapsleider. “Waarschijnlijk past het niet per sé bij onze auto. Het asfalt is erg hobbelig en daar hebben we in het verleden wel moeite mee gehad.”

Volgens de Red Bull-coureur zal hij weer alles op alles moeten zetten om zich zondag de winnaar te kronen. “Het wordt geen makkelijk weekend, maar dat is Monaco nooit”, legde Verstappen uit. “Zelfs als je de beste auto hebt, kan hier nog van alles mis gaan. Zo’n weekend als Imola wil ik in ieder geval niet meer.” In Italië kende Red Bull een aantal moeizame vrije trainingen alvorens Verstappen toch naar poleposition reed.

“Het zal weer ingewikkeld worden”, concludeerde de drievoudig wereldkampioen. “Ik denk dat Monaco in vergelijking met andere stratencircuits gewoon nog uitdagender is. Ik ben normaal geen fan van dit soort races, maar de straten zijn hier zo nauw dat het zeker tijdens de kwalificatie wel echt spannend is.” Verstappen bewees zich al twee keer de snelste in Monaco – in 2021 en in 2023 kwam hij als eerste over de finish.

