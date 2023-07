Max Verstappen is onverslaanbaar in België, zoveel is wel duidelijk. Hij was al dominant vrijdag in de reguliere kwalificatie en was dat zaterdag ook in de sprintkwalificatie: Tot sessie 3 welteverstaan, maar daarin was hij desondanks wel ‘gewoon’ weer de snelste. Ook al was het maar met een honderdste van een seconde.

Regen, regen en nog eens regen. Het was er zaterdagochtend in de aanloop naar de sprintkwalificatie volop. De strijd tegen de klok begon om die reden 35 minuten later dan gepland. Omdat de zon haar gezicht vervolgens liet zien, was er sprake van een snel opdrogende baan. En dus was het zaak om op het juiste moment aan te zetten voor de snelle rondes, zeker omdat de sessies tijdens een sprintkwalificatie korter zijn dan tijdens een reguliere kwalificatie.

Zouden de verhoudingen hetzelfde zijn als in die laatste, die op vrijdagmiddag werd verreden? Het antwoord op die vraag kwam in SQ1 kwam al snel van Verstappen: die voerde het veld aan met acht tienden van een seconde voorsprong.

Rode vlag na crash Stroll

In de tweede sessie was de Nederlander opnieuw de snelste, weer met meerdere tienden marge én niet gehinderd door de rode vlag die er was na een crash van Lance Stroll. Hij gokte met Aston Martin op slicks, maar de Canadees verloor in de slotseconden de controle over zijn bolide. Teamgenoot Fernando Alonso werd het kind van de rekening, omdat hij nog geen tijd had neergezet. Dat gold ook voor Williams-coureurs Alex Albon en Logan Sargeant.

Alle toppers durfden het aan om in de beslissende derde sessie op slicks voor de snelste tijd te gaan. Daarin was de dominantie van Verstappen niet zoals eerder aanwezig, Oscar Piastri legde hem namelijk het vuur na aan de schenen. Desondanks was het wederom een P1 voor de Nederlander, met 0,011 seconden verschil ten opzichte van de coureur van McLaren. Carlos Sainz (Ferrari) eindigde als derde.

En zo was de conclusie ondanks de nipte pole in sprintkwalificatie toch weer dezelfde als na de reguliere kwalificatie vrijdag: Max Verstappen is onverslaanbaar in België.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd