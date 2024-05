Max Verstappen kan naast zijn vijfde zege van het seizoen ook een bijzonder record op zijn naam zetten in Imola. De coureur – zelf geen fan van records en statistiek – startte de afgelopen zes Grands Prix steevast vanaf pole position. Als hij zich tijdens de kwalificatie op zaterdag weer de snelste bewijst, komt hij op gelijke hoogte te staan met Alain Prost.

Als het Max Verstappen lukt om voor de zevende keer op rij op pole te starten, evenaart hij het record van Alain Prost van 1993. De Franse coureur kende toen een briljante seizoensstart namens het team van Williams. Hij zou in datzelfde jaar zijn vierde en tevens laatste titel verzilveren. Het is de vraag of Verstappen – die zeker tot 2028 op de grid staat – er niet nóg meer op zijn palmares zet.

Record of niet, Verstappen kan niet wachten om zondag van start te gaan op Imola. “Het is een iconisch circuit”, reageerde hij in een persbericht van Red Bull. “Het is goed om hier weer terug te zijn nadat de race vorig jaar werd geannuleerd.” Hevige regenval zorgde toen voor overstromingen in de regio, waardoor de Grand Prix uiteindelijk werd afgelast.

“We hebben hier mooie resultaten behaald”, vervolgde Verstappen. “Het is altijd interessant om op een old-school circuit te rijden. Het is super technisch en heeft een aantal complexe bochtencombinaties.” De Nederlander eindigde de laatste twee keer dat de Formule 1 het Italiaanse circuit aandeed op de eerste plaats. In 2022 werd hij ook eerste tijdens de sprint.

