Max Verstappen is zich bewust van zijn rol als jeugdidool en de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. “Ik hoop vooral dat kinderen zichzelf willen zijn. Zo was ik vroeger zelf ook altijd. Ik keek tegen niemand op”, zo vertelt de drievoudig wereldkampioen van Red Bull in een uitgebreid interview met FORMULE 1 Magazine. “Kinderen moeten geen tweede Max willen worden.”

In de extra dikke special ‘Het Jaar van Max’ vertelt Max Verstappen onder andere ook over zijn vriendschap met DJ Martin Garrix. Weliswaar succesvol in een totaal andere wereld is ook Garrix een jeugdidool met miljoenen fans. “Daar staan we niet echt bij stil hoor. We doen allebei ons ding”, zo vertelt Verstappen.

Lees hieronder alvast een korte passage uit het interview met Max Verstappen.

Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen, want jullie leven in twee totaal verschillende werelden?

“In 2014 kreeg ik bij het sportgala van NOC*NSF de Young Talent Award. Martijn deed de prijsuitreiking, maar die viel destijds totaal in het water, omdat ik op dat moment in een taxi in Engeland zat en de live-verbinding steeds wegviel. Daarna hebben we een beetje contact gehad en kwam ik hem spontaan een keer tegen op vakantie op Ibiza. En eigenlijk klikten we gewoon goed. Hij is ook redelijk normaal, net als ik, zonder gekke dingen of toestanden.”

Max Verstappen: ‘Voor hem was dat soort van detox’

“Natuurlijk leiden we allebei geen normaal leven, hij als DJ, ik als coureur. Maar ik durf wel te zeggen dat we allebei normaal zijn in de omgang. Eerder dit jaar was hij nog een week in de buurt in Saint-Tropez. Lekker relaxed. Volgens mij was dat voor hem ook een soort van detox, een beetje bijkomen van zijn drukke werkschema en leven.”

Jullie leven in andere werelden weliswaar, maar jullie rollen zijn vergelijkbaar: jong, succesvol en idolen voor de jeugd met name.

“Daar staan we niet echt bij stil hoor. We doen allebei ons ding. En als je normaal bent en gewoon doet, je goed kunt praten over dingen die je onderweg tegenkomt, dan helpt dat natuurlijk om overal mee om te gaan. En de goede mensen om je heen hebben, is natuurlijk heel belangrijk. Mensen die je met beide benen op de grond houden. Die mensen heb ik gelukkig genoeg in mijn omgeving.”

Max Verstappen: ‘Succes inspireert’

Ik snap wat je zegt, maar uiteindelijk ben je toch een jeugdidool. Alle kinderen, vanaf de peuterschool, zijn ongeveer fan van Max Verstappen of weten op z’n minst wie je bent. Dat brengt ook een enorme verantwoordelijkheid met zich mee.

“Dat klopt en natuurlijk is dat ook heel mooi, maar ik hoop vooral dat kinderen zichzelf willen zijn. Zo was ik vroeger zelf ook altijd. Ik keek tegen niemand op. Ik hoop dat ze dat misschien een beetje van mij meekrijgen: altijd proberen jezelf te zijn en te blijven en niet iemand anders na proberen te doen. Natuurlijk is het ook leuk om fan van iemand te zijn of dat ze denken: dat wil ik later ook doen. Want succes inspireert. Maar ze moeten geen tweede Max willen worden. Ik had vroeger als kind alleen een poster van mijn vader aan de muur van mijn slaapkamer hangen. Ik denk dat mijn moeder die had opgehangen.”

Martin Garrix op de grid (Getty Images)

