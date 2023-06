Deze week komt de officiële F1 video game van 2023 uit. In aanloop naar de release is de lijst met scores voor de coureurs gepresenteerd. Niet iedereen komt even goed uit de verf in de lijst, maar er kan maar één onbetwiste winnaar zijn.

De scores worden samengesteld op basis van de resultaten van de coureurs in het echte leven, voornamelijk in het seizoen 2023. Voormalig F1-coureur Anthony Davidson en Channel 4-commentator Alex Jacques hebben vervolgens de uitslag nog verder genuanceerd. De scores zullen in de loop van het seizoen geüpdatet worden op basis van recente resultaten.

Niet geheel verrassend gaat de hoogste rang naar de man die voor het tweede seizoen op rij het kampioenschap domineert. Max Verstappen krijgt een totale score van 94 uit 100. Daarmee heeft hij twee punten meer gekregen dan de andere wereldkampioenen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Charles Leclerc, Sergio Perez en Lando Norris maken de voorhoede af. Zij krijgen elk een score van 89 punten.

De andere Nederlander vinden we onderaan de ranglijst terug. Nyck de Vries staat op gedeelde laatste plaats met mede-rookie Logan Sargeant. De beide coureurs krijgen een algehele score van slechts 71, drie punten achter de andere rookie dit seizoen, Oscar Piastri.

Verdere scores

De algemene score is niet het enige waar de coureurs op beoordeeld worden. De andere scores zijn voor ervaring, racecraft, bewustzijn en snelheid. Hoewel Verstappen voor racecraft en snelheid ook het hoogste aantal punten heeft (97 en 95 respectievelijk) moet hij het voor bewustzijn met een score van 85 doen. Perez (86), Hamilton (94) en Valtteri Bottas (96) doen het daarin allemaal beter dan Verstappen. De meest opvallende score in de lijst is waarschijnlijk de ervaringsscore van Piastri. De rookie krijgt maar liefst 74 punten, waarmee hij boven Yuki Tsunoda en Zhou Guanyu uitkomt en op bijna gelijke hoogte staat met Alexander Albon, Lando Norris en George Russell.

